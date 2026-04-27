Trump respalda propuesta para renombrar al ICE como “NICE”

El presidente Donald Trump respaldó públicamente la propuesta de cambiar el nombre del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a Servicio Nacional de Inmigración y Control de Aduanas, lo que daría como resultado el acrónimo NICE.

La iniciativa comenzó a circular el mes pasado en la plataforma social X, impulsada por la influencer conservadora Alyssa Marie, quien propuso el cambio en una publicación en marzo.

Publicación viral propone el cambio de ICE a NICE

“Quiero que Trump cambie ICE por NICE (Servicio Nacional de Inmigración y Control de Aduanas) para que los medios tengan que decir agentes de NICE todo el día, todos los días”, destaca el mensaje de Alyssa Marie.

La propuesta hacía referencia al uso cotidiano del nombre de la agencia en medios de comunicación y redes sociales.

Respuesta de Donald Trump en Truth Social

El domingo por la noche, Trump reaccionó a la idea a través de su red social Truth Social.

“¡¡¡GRAN IDEA!!! ¡HÁGANLO!”, respondió el presdente Trump en la red social, publicación que fue interpretada como un respaldo público al cambio de nombre sugerido en redes.

Reacciones de conservadores

Tras el mensaje del presidente, otros usuarios influyentes del ámbito conservador también expresaron apoyo a la propuesta.

El comentarista Nick Sortor escribió en X que estaba “100% de acuerdo” con la idea y pidió que el Secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, la respalde.

Posible cambio de nombre requeriría aprobación del Congreso

De acuerdo con el funcionamiento del gobierno federal, un cambio de nombre de una agencia como ICE normalmente requiere la aprobación del Congreso de Estados Unidos, mediante una ley que modifique su estructura legal.

Sin embargo, el gobierno de Trump ha impulsado en el pasado propuestas para modificar nombres de agencias sin aprobación legislativa, como el intento de renombrar el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra.

Polémica por reformas migratorias

La propuesta surge en un momento en que la inmigración sigue siendo un tema central en el debate político estadounidense. El ICE permanece en medio de discusiones legislativas sobre financiamiento y reformas migratorias.

En el Congreso, los demócratas han pedido cambios a la aplicación de leyes migratorias, mientras que legisladores republicanos han impulsado iniciativas para asegurar financiamiento a agencias como ICE y la Patrulla Fronteriza.

Recientemente, el Senado aprobó un marco presupuestario para financiar al ICE y a la Patrulla Fronteriza por 3 años y medio, como parte de negociaciones legislativas en curso.

ICE y su papel en la política migratoria

El ICE es la agencia federal encargada de la aplicación de leyes migratorias dentro de Estados Unidos, incluyendo operaciones de control fronterizo, detenciones y deportaciones.

Durante la administración de Trump, la agencia ha sido un elemento central de la política migratoria, en medio de críticas de organizaciones civiles y defensores de derechos humanos por operativos, detenciones y condiciones en centros migratorios.

Sin cambios oficiales hasta el momento

Hasta ahora, no existe un decreto, iniciativa formal ni anuncio oficial que confirme el cambio de nombre del ICE a NICE. La propuesta se mantiene como una discusión surgida en redes sociales, amplificada por la reacción del presidente en plataformas digitales.

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