Asesinan a piloto de rally por supuestos vínculos con una red criminal en Bolivia

Un hecho de violencia extrema impactó al automovilismo sudamericano durante la segunda fecha del Rally Sprint Nueva Santa Cruz en Bolivia, donde el piloto José Pedro Rojas Velasco, de 29 años, fue asesinado a tiros.

El ataque, ocurrido en el parque de asistencia del evento en el municipio de Warnes, obligó a la Asociación Departamental de Automovilismo Deportivo de Santa Cruz (Adecruz) a suspender de inmediato la competencia.

La conmoción alcanzó tanto a participantes como a organizadores y público, marcando un precedente trágico en el campeonato regional.

Minutos antes de la largada en la categoría SXS Racing, dentro del parque de asistencia a la carrera, un hombre bajó de una camioneta y disparó varias veces contra el auto Can-Am X3 número 11, según contaron los testigos. Rojas Velasco recibió ayuda urgente en el lugar y fue trasladado para atención médica, pero su fallecimiento fue confirmado horas después.

Este atentado con resultado fatal se produjo ante la mirada de otros competidores y un público que se preparaba para la largada de la segunda fecha departamental.

🏎Acribillan a piloto vinculado a Sebastián Marset; su copiloto resulta herido.



José Pedro Rojas Velasco, conocido como “Pepa”, fue atacado a disparos cuando se disponía a iniciar la segunda vuelta del Rally Nueva Santa Cruz. pic.twitter.com/8qWLNrndr4 — Nico Centurión (@Nico_Centurion_) April 26, 2026

Tendría vínculos con la organización criminal

Con el correr de las horas, la investigación fue avanzando y La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) dio más detalles de lo ocurrido, como por ejemplo, que José Pedro Rojas Velasco recibió al menos seis disparos, cuatro de ellos fueron con orificios de entrada y salida y los dos restantes, solo de entrada.

Además, reveló que el piloto de rally tenía vínculos con la organización criminal del narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera.

El director de la Felcc, el coronel Jhonny Coca, manifestó que la víctima era piloto del capo narco, y según las investigaciones preliminares, habría estado involucrado en un caso de secuestro y tiroteo en Santa Cruz.

“Se logra establecer que esta persona (Rojas Velasco) tenía un vínculo con Sebastián Marset y estaría buscado por un hecho anterior en el que se realizó un secuestro y tiroteo”, dijo Coca en conferencia de prensa.

Investigación en curso en Bolivia

La policía continúa investigando, pero no descarta que este crimen se tratase de un ajuste de cuentas. “Existen dos hipótesis: la primera que sería otra organización la que lo victimó por revancha, porque esta persona participó en otro asesinato en 2025 en contra de otro sujeto vinculado al narcotráfico. La segunda hipótesis que manejamos es que se trataría de una pelea por tener liderazgo en la organización de Marset, que quedó descabezada”, explicó el director Coca.

Para el comandante departamental de Santa Cruz, coronel David Gómez, este hecho de sangre como los asesinatos ocurridos en el municipio de San Matías y Puerto Quijarro, están vinculados a una pugna de poder entre organizaciones criminales.

“Sabemos que existen estructuras de estas organizaciones en la que estos sujetos están haciendo actividades de sicariatos por incumplimiento de algunas obligaciones procedentes del narcotráfico”, señaló.

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