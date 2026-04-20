Espectador muere tras aparatoso accidente en el Rally Sudamericano en Argentina [Video]

Durante la última etapa del Rally Sudamericano, que se llevó a cabo en Argentina, un espectador de 25 años falleció luego de que el Volkswagen Polo, manejado por Didier Arias y su copiloto Héctor Nuñez, se despistara y golpeara a tres fanáticos.

En el tramo Giulio Cesare de la competencia sudamericana de automovilismo, el auto se despistó e impactó contra los fanáticos que estaban muy cerca del camino. Además del hombre fallecido, hay dos personas heridas, una de ellas menor de edad, que ya están fuera de peligro.

Desde la organización activaron el protocolo de seguridad para intervenir lo más rápido posible a quienes habían sufrido lesiones. Además, tomaron inmediatamente la decisión de neutralizar el tramo para poder desplegar la asistencia de manera.

🇦🇷 | Un muerto y 3 heridos deja grave accidente registrado este domingo al mediodía durante una competencia del Rally Sudamericano en Mina Clavero, Argentina. pic.twitter.com/NjEYwF3uxz — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 19, 2026

Comunicado de la FIA tras la muerte

Luego de que la noticia del trágico desenlace en Córdoba se difundiera en todo el mundo, la FIA, el máximo organismo que rige el automovilismo a nivel mundial, emitió un comunicado lamentando la muerte del joven y agradeciendo a los servicios médicos de emergencia por su rápida respuesta.

“La FIA lamenta profundamente el trágico incidente ocurrido hoy durante la segunda ronda del Campeonato FIA CODASUR de Rally en el Rally Sudamericano Mina Clavero, en el que un espectador perdió la vida y otros dos resultaron heridos. Expresamos nuestras más profundas y sinceras condolencias a la familia y seres queridos de la persona fallecida, y nuestros pensamientos están con todos los heridos y afectados. Agradecemos a los servicios de emergencia y equipos médicos por su rápida respuesta”, citó el comunicado.

“La FIA brindará su total apoyo a los organizadores del Rally Sudamericano Mina Clavero, al Automóvil Club Argentino (ACA), CODASUR y a las autoridades locales pertinentes en su investigación sobre el incidente”, concluyó.

Following today's tragic incident during Round 2 of the FIA CODASUR Rally Championship at Rally Sudamericano Mina Clavero, the FIA would like to share the following statement. pic.twitter.com/enjSK34ejy — FIA (@fia) April 19, 2026

Seguir leyendo:

Roban $30,000 dólares de la casa del piloto de NASCAR Greg Biffle después de su muerte en un accidente aéreo

Accidente fatal en el Rally Vuelta al Ecuador deja dos muertos y seis heridos

Murieron dos espectadores tras un accidente en el Rally de Francia