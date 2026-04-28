David Faitelson se disculpa cara a cara con José Ramón Fernández: “Me equivoqué”

David Faitelson sorprendió al mundo del deporte el pasado lunes al pedir disculpas públicas cara a cara a José Ramón Fernández luego de las desavenencias entre ambos durante el 2025.

La dupla más emblemática del periodismo mexicano se reencontró en Pachuca durante la votación del Salón de la Fama del Futbol.

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Faitelson aprovechó para pedir disculpas públicas a Fernández luego de que este publicara en su libro “El Protagonista“, que Faitelson le había faltado el respeto a una compañera.

Luego de la ceremonia y ante la presencia de medios de comunicación y colegas, David Faitelson se puso de pie, tomó el micrófono y le habló a la cara a José Ramón para disculparse.

En su discurso de enmienda, el periodista reconoció la figura de Fernández como “un maestro” y aseguró que siempre recordará los momentos positivos que compartieron juntos en coberturas de Juegos Olímpicos y Copas del Mundo.

“Si en algún momento me equivoqué, José Ramón, de todo corazón, por todo el tiempo juntos, usted fue un padre para mí. Yo lo veo a los ojos y me equivoqué; no estaba nada preparado”, dijo.

“Creo que en la vida hay que dar la cara y yo me equivoqué. Estuvimos en las buenas y en las malas y, al final del día, me quedo con la parte positiva. Le ofrezco una disculpa; gran parte de lo que soy se lo debo a usted, y mi familia también”, mencionó.

Tras el hecho, que se volvió tendencia en redes sociales, José Ramón Fernández habló sobre ello de manera muy escueta en redes sociales. “No tengo nada que decir”, escribió en X citando una noticia que narraba el episodio de disculpas.

No tengo nada que decir… — José Ramón Fernández (@joserra_espn) April 27, 2026

La relación entre ambos comunicadores no es buena desde que Faitelson se marchó de ESPN a la cadena TUDN. No obstante, el último conflicto inició en mayo de 2025 gracias a la exclusión de Club León del Mundial de Clubes.

Durante un programa en la cadena ESPN, ’Joserra’ opinó que la salida del León del Mundial de Clubes obedecía a maniobras dentro del fútbol mexicano con el objetivo de cobrar venganza al Grupo Pachuca por no aceptar el fondo de inversión que llegaría a la Liga MX.

En sus declaraciones, Fernández llamó ‘sicario’ profesional en el periodismo a Faitelson. Esa opinión desencadenó la guerra mediática entre ambos, en la que Faitelson ventiló los problemas de José Ramón con el consumo de drogas.

Fernández reconoció las adicciones, mientras que Faitelson acusó a su mentor de maltrato físico y psicológico.



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