David Faitelson denunció amenazas e insultos de Antonio Mohamed tras bicampeonato de Toluca [VIDEOS]

Antonio Mohamed se convirtió en la noche del pasado domingo en uno de los entrenadores más ganadores de la Liga MX. Sin embargo, todo se vio empañado cuando en reiteradas ocasiones aprovechó los micrófonos para insultar al periodista David Faitelson con quien terminó encarándose en el Estadio Nemesio Diez.

Luego de que Toluca ganara 2-1 para forzar a la prórroga y posteriormente se llevara el partido 9-8 en una tanda de penales de 24 lanzamientos, Mohamed acudió a los micrófonos de la prensa para insultar en varias ocasiones a Faitelson.

“Nunca hay que hablar antes. Mucha prensa habló antes, hablaron antes. Ese gordo de Faitelson, decirle algo. Que dijo cosas antes del partido, ahora lo voy a ir a buscar”, expresó a pie de campo.

"Ese gordo de Faitelson dijo algo y ahora lo voy ir a buscar".



Posteriormente, se dirigió a la zona del campo, donde estaban todos los panelistas de la cadena TUDN y solo recibió el micrófono para insultar al veterano comunicador.

“Solo quiero decir una cosa, con Faitelson: estuvo muy desubicado. En serio. Es una mie***. Dos te voy a decir. Hablo de ética y de moral porque hice un cambio de arquero. Lo dijo antes de la transmisión. Que baje y me lo diga acá a ver si tiene huevos”, dijo con tabaco en mano.

Minutos después se pudo ver a Faitelson conversando cara con Mohamed dentro del túnel de vestuarios del Estadio Nemesio Diez. El encuentro fue de conocimiento público gracias a varios fans que presenciaron el hecho y lo grabaron.

David Faitelson denunció amenazas por parte de Antonio Mohamed

En horas de la mañana de este lunes, Faitelson acudió a su cuenta de X para dar algunos detalles de su conversación con Mohamed. El periodista reveló haber recibido amenazas de agresión física por parte del entrenador.

Según Faitelson, el estratega argentino se comportó de manera “majadera, altanera y mal educada” y con varios directivos del Toluca presentes en el lugar.

“Cuando uno arriesga con un punto de vista, puede que los ánimos suban de tono. Me da mucha pena que el entrenador campeón del futbol mexicano y uno de los mejores de la historia se haya portado tan majadero, altanero y mal educado con un periodista que dio un punto de vista y que se puede equivocar o no. Lo hizo, además, bajo la complacencia de la directiva del Toluca que estaba a solo unos metros”, señaló.

Posteriormente, Faitelson continuó criticando a Mohamed después del altercado, asegurando que su accionar ratificaba que era un entrenador con falta de ética y moral.

“Lo único que hizo Antonio Mohamed fue confirmarme que, por momentos, pierde la ética y la moral. Lo hizo con su decisión de “castigar” a Hugo González y lo vuelve a hacer, cuando con un puro encendido, me ve a los ojos y me amenaza con darme un cabezazo”, narró.

“Me dice que soy “una mie***” y me advierte que no dará entrevistas a Televisa mientras no me manden a mí a la mie***. Gran entrenador, sí, y tan primitivo como un “barra brava”, concluyó.

Las declaraciones de David Faitelson que molestaron a Antonio Mohamed

Horas antes de la final, a través de X, Faitelson le metió picante a su análisis, cuestionando a Mohamed por retirar a Hugo González y disponer de Luis García tras el error del primero en el partido de ida.

“Luis García va como titular esta noche por el Toluca. No me gusta el gesto del entrenador. Antonio Mohamed exhibe a Hugo González”, escribió Faitelson. La ampliación de ese comentario, el comunicador la hizo en la transmisión en vivo antes del partido.



