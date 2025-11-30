Daddy Yankee demanda a su exesposa y a Raphy Pina por presunto fraude de regalías

El reguetonero Daddy Yankee interpuso una demanda en contra de su exesposa Mireddys González y su exmanager Raphy Pina por presunto desvío de millones de dólares de regalías de las canciones del artista.

Los abogados de Ramón Ayala, nombre de pila de Daddy Yankee, radicaron una demanda en el Tribunal Federal en Hato Rey en Puerto Rico. Además de Rafael ‘Raphy’ Pina y González, la demanda incluye también al abogado Edwin Prado Galarza, a Andrés Coll Fernández y a otras seis empresas.

La demanda de los abogados de Daddy Yankee señalan a Raphy Pina como artífice de un plan en el que incluyó como coautor de varios temas del reguetonero para desviar y recibir regalías, además de los derechos de publicación. ESte esquema habría iniciado desde el 2015 hasta febrero de 2025, y el documento señala que contó con la ayuda de González y otras personas.

De acuerdo con el texto, Raphy Pina se incluyó como coautor de varias canciones sin tener participación creativa real. Esto generó que recibiera presuntos pagos fraudulentos por el catálogo musical de Daddy Yankee.

“Utilizando sus autoproclamados roles como manejador, representante y director de sello artístico (en referencia a Pina Nieves), ejerció control de las finanzas de artistas”, dice parte del texto.

La demanda también describe un presunto clima de miedo y coerción por parte de Pina. “Creó y mantuvo un clima de miedo mediante intimidación física, actos de violencia y el uso de armas de fuego para afirmar dominio y disuadir la oposición”.

El equipo legal de Daddy Yankee exige la corrección de los registros de derechos de autor alterados, la restitución de los pagos por regalías desviados así como la posibilidad de triplicar el monto de los daños y perjuicios.

La demanda señala que los registros de 15 canciones de Daddy Yankee fueron manipulados para incluir a Pina como coautor de las mismas, con ayuda de las personas antes mencionada. Además menciona otras 36 canciones de otros artistas como Tony Dize, Don Omar, Chencho Corleone, Maldy, Tego Calderón, Luny Tunes, entre otros.

Tras el divorcio de Daddy Yankee y Mireddys González se generó una fuerte batalla legal luego de que el artista intentó tomar el control de sus corporaciones, en las cuales su exesposa tenía un control administrativo. Ayala demandó a su exesposa y a su hermana por presunto manejo negligente de las empresas El Cartel Records, Inc., y Los Cangris, Inc.

