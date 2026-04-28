En el Día Nacional del Superhéroe, Nueva York prefiere al Joker sobre cualquier héroe

Hoy se celebra el Día Nacional del Superhéroe, y Nueva York tiene una respuesta clara sobre a quién prefiere: al villano.

Un estudio de OvidLife analizó las búsquedas de Google de 100 personajes de Marvel y DC en todos los estados del país durante los últimos 12 meses. En Nueva York, el Joker fue el personaje de cómics más buscado en términos generales, por encima de cualquier héroe. Cuando se suman todas las búsquedas del estado, el príncipe payaso del crimen se impone sin discusión.

El villano más buscado del país también es el favorito de Nueva York

El resultado no sorprende del todo. El Joker lleva más de ocho décadas en los cómics de DC y cada generación lo ha reinventado a su manera: desde el villano teatral de las historietas originales hasta el personaje perturbador que Heath Ledger, Jack Nicholson, Jared Leto y Joaquin Phoenix llevaron a la pantalla grande. La película de Phoenix, filmada en parte en el Bronx y el Alto Manhattan, utilizó la ciudad como escenario central de su historia, lo que reforzó aún más el vínculo entre el personaje y Nueva York. El actor ganó el Oscar a Mejor Actor por esa interpretación.

Joaquin Phoenix ganó el Oscar a Mejor Actor por su interpretación del Joker en 2020. Foto: Shutterstock. Crédito: Joe Seer | Shutterstock

A nivel nacional, el Joker encabezó la lista de villanos favoritos en 14 estados, más que cualquier otro personaje del estudio. Su capacidad para reinventarse en películas, series animadas y cómics lo mantiene vigente en la conversación cultural de una manera que pocos personajes logran sostener por tanto tiempo.

Capitán America, el héroe favorito, tiene raíces en Brooklyn

El héroe favorito de Nueva York es Capitán America, y el dato tiene una lógica de pertenencia difícil de ignorar: en los cómics, Steve Rogers nació y creció en Brooklyn antes de convertirse en el símbolo del heroísmo americano. Que Nueva York lo elija como su favorito entre los buenos tiene sentido más allá de las búsquedas.

Capitán America, creado en 1941, es el héroe favorito de Nueva York según búsquedas de Google. Crédito: Shutterstock

En cuanto a la batalla entre casas editoriales, Nueva York se inclina por Marvel cuando se considera el total de búsquedas de todos los personajes analizados, un resultado que coincide con la tendencia nacional: Marvel ganó en 38 de los 50 estados, frente a 13 donde DC se impuso. El estudio completo está disponible en ovidlife.com.

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