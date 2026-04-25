Una generación lo esperaba: el tráiler de “Street Fighter”

Los fanáticos del videojuego recibieron un estímulo más que anhelado y no es otro que el tráiler oficial de la nueva adaptación de “Street Fighter”.

Paramount Pictures y Legendary liberaron el avance, que deja ver la escala de una producción que llegará a salas el 16 de octubre y que apuesta por trasladar toda la energía del universo creado por Capcom.

Lejos de limitarse a mostrar golpes y explosiones, el adelanto sitúa a los mejores luchadores del mundo en una competencia global que será el eje de la historia. También deja ver el tenso encuentro entre Ryu y Ken, una dinámica que forma parte del ADN de la franquicia. El tráiler se detiene en secuencias de combate, coreografías amplias y la estética intensa que caracteriza al videojuego.

Un reparto que mezcla cine, deporte y música

La cinta llega con un elenco tan variado como llamativo. Jason Momoa interpreta a Blanka, mientras que Andrew Koji asume el rol de Ryu y Noah Centineo da vida a Ken Masters. Cody Rhodes se encarga de Guile, 50 Cent aparece como Balrog, Oliver Richters como Zangief, Mel Jarnson como Cammy y Rayna Vallandingham en el papel de Juli.

Para quienes recuerdan la primera adaptación cinematográfica, esta producción toma una ruta distinta. En 1994 se estrenó “Street Fighter: La última batalla”, con Jean-Claude Van Damme como el coronel Guile, una película de estética menos cercana al videojuego y con un tono muy propio de la época.

La historia que plantea esta versión

La trama presentada para la nueva cinta se sitúa en 1993. Ryu y Ken, interpretados por Andrew Koji y Noah Centineo, son reclutados por una misteriosa Chun-Li, interpretada por Callina Liang, para participar en el World Warrior Tournament.

Lo que en apariencia es una competencia internacional esconde la amenaza real, una conspiración dirigida por M. Bison, a quien interpreta David Dastmalchian. Todo esto ocurre mientras los protagonistas enfrentan secretos y conflictos personales que marcan su relación.

El proyecto empezó a tomar forma pública en los Premios Game Awards 2025 en Los Ángeles, donde se mostró un primer teaser y 17 afiches de personajes. El tráiler revelado ahora utiliza una versión inédita de la canción “Ambitionz az a ridah” de Tupac Shakur, concebida originalmente para Mike Tyson en los años noventa.

La producción está en manos de Mary Parent, Cale Boyter, Jason Momoa y Takayuki Nakayama, con la colaboración directa de Capcom, lo que garantiza que la esencia del videojuego permanezca presente en la cinta.

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