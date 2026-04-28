Se acerca: “House of the Dragon” 3 ya tiene fecha y tráiler

La guerra ya no se insinúa, se desata con toda la fuerza. “House of the Dragon” volvió a escena con un avance que no se guarda nada y que instala desde el primer momento el clima que dominará la tercera temporada. HBO Max confirmó además la fecha que los fans estaban esperando, el 21 de junio, día en que la historia retomará el pulso de la Danza de los Dragones en su etapa más cruda.

El adelanto deja una frase que dice mucho: “No habrá dudas sobre quién fue elegido por los dioses para gobernar”. Con ello, la serie basada en “Fire & Blood”, de George R. R. Martin, ahonda en su mirada sobre una disputa que ya no admite matices. La lucha por el Trono de Hierro entra en una fase donde cada decisión pesa más que nunca.

Un conflicto que también se libra puertas adentro

Si algo deja claro el tráiler es que la tensión no sólo se mide entre bandos enfrentados. Dentro de los Verdes, la situación se vuelve cada vez más frágil. Aegon II aparece en recuperación, pero lejos de mostrarse conciliador, su postura se endurece.

Esa transformación lo enfrenta directamente con Aemond, en una dinámica que no forma parte del material original y que suma una capa distinta a la adaptación.

Del otro lado, Rhaenyra Targaryen avanza con los suyos hacia “Kingslanding”, decidida a consolidar su reclamo. La estrategia se vuelve más agresiva y, en paralelo, su ejército encuentra refuerzos inesperados. Los llamados “Dragonseeds”, figuras de origen humilde con sangre Targaryen, irrumpen como nuevas piezas y aportan un giro interesante en la composición de fuerzas.

Dragones, batallas y una escala que se expande

La ambición visual crece de manera evidente. Ryan Condal, al frente de la producción, apuesta por una temporada que amplía el alcance del conflicto. El avance anticipa enfrentamientos en tierra, mar y aire, con los dragones como protagonistas absolutos. Caraxes, Syrax y Vhagar vuelven a escena en combates que prometen elevar el impacto de cada episodio.

Entre los momentos más esperados aparece en “The Battle of the Gullet”, clave para el control estratégico de “Westeros”. Este enfrentamiento naval se perfila como uno de los puntos más intensos de la temporada, no sólo por su dimensión militar, sino por lo que implica en el equilibrio de poder.

El elenco principal regresa con Emma D’Arcy, Matt Smith y Olivia Cooke al frente. A ellos se suma James Norton como Ormund Hightower, una incorporación que reforzará la estructura del bando Verde en el sur.

La temporada contará con ocho episodios que se emitirán de forma semanal hasta el 10 de agosto de 2026. HBO Max ya adelantó que este tramo forma parte del cierre de la historia, que concluirá con una cuarta entrega.

Mientras tanto, las dos primeras temporadas de “House of the Dragon” y la serie original “Game of Thrones” siguen disponibles en la plataforma, junto con “A Knight of the Seven Kingdoms”, que continúa en desarrollo.

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