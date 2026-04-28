Giancarlo Stanton pasa a lista de lesionados de Yankees por varias semanas

Giancarlo Stanton entra en la lista de lesionados de los Yankees de Nueva York luego de sufrir una distensión de grado leve en en su pantorrilla derecha.

Stanton se sometió a una resonancia magnética y Aaron Boone, manager del equipo, decidió enviarlo a la lista de lesioandos.

“No parece demasiado grave, pero sí lo suficiente como para no querer esperar un par de días más”, comentó Boone.

El slugger de los Yankees salió del juego el pasado viernes y no estuvo durante los últimos encuentros ante Houston y frente a Texas este lunes.

Boone puso a Stanton en la lista de lesionados de 10 días, aunque no quiso dar la fecha de regreso del bateador designado.

Stanton tiene un promedio de bateo de .256 con 23 hits, 3 jonrones, 14 carreras impulsadas y 8 carreras anotadas en 24 juegos esta temporada.

Jasson Domínguez entra al roster de MLB por Giancarlo Stanton

Jasson Domínguez recibe el llamado al equipo grande luego de empear en Ligas Menores esta temporada.

Domínguez, quien quedó excluido del roster inaugural de la temporada, ha tenido una sólida campaña en Triple A co el equipo de Scranton Wilkes Barre.

Con el equipo Triple A, el dominicano dejó .326 de promedio al bate, .478 de slugging, .893 de OPS, 8 extrabases (5 dobles y 3 jonrones) con 15 carreras empujadas en 24 juegos.

Los Yankees tienen el mejor récord de la División Este con récord de 19-10 tras la victoria este lunes ante Texas.

De los últimos 10 juegos, los Yankees han ganado nueve juegos incluyendo una barrida a Boston Red Sox en el Fenway Park.

Los Bombarderos del Bronx terminarán una serie de tres juegos con os Texas Rangers en el Globe Life Field y luego volverán al Yankee Stadium para una estadía de seis juegos ante Orioles de Baltimore y Texas.

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