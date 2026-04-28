Grupos tildan de peligrosas nuevas reglas para denegar “green card” a migrantes por expresiones antiestadounidenses y antisemitas

NUEVA YORK – New York Immigration Coalition (Coalición Migratoria de Nueva York) denunció que las nuevas reglas de la Administración Trump para negar “green cards” a migrantes con base en sus expresiones políticas es un “paso peligroso” y un esfuerzo más para silenciar a los que no coinciden con la visión del Gobierno federal.

“La libertad de expresión es una piedra angular de nuestra democracia y debe aplicarse a todos, independientemente de su lugar de nacimiento. Sin embargo, Donald Trump está dando un paso peligroso hacia el castigo de los inmigrantes por la expresión pública de sus creencias. Esto forma parte de la agenda de deportación más amplia de la Administración, la cual se fundamenta en expandir todas las vías disponibles para silenciar y detener a aquellas personas cuyas opiniones no son compartidas por el gobierno federal, para negarles sus derechos y para deportarlas. La nueva política de la administración Trump censura, en la práctica, a los individuos y sienta un precedente peligroso que amenaza los derechos de todos los estadounidenses”, dijo Murad Awawdeh, presidente y director ejecutivo de la organización, en un comunicado.

El portavoz de la coalición, que suma más de 200 organizaciones en defensa de migrantes y refugiados en NY, pidió defender los postulados constitucionales como el de libertad de expresión que se supone que cobije a todas las personas, independientemente, de su estatus migratorio.

“Debemos mantenernos firmes en la defensa de nuestros valores constitucionales, protegiendo el derecho a la libertad de expresión para todos y promoviendo políticas que creen vías reales y justas hacia la ciudadanía, garantizando así que nuestro sistema de inmigración refleje nuestros valores de libertad, dignidad y justicia”, puntualizó en las declaraciones escritas.

Un reporte de The New York Times el sábado reveló nuevas directrices de la Administración bajo las que se les podría denegar la tarjeta de residencia a migrantes.

De acuerdo con el informe del periódico, manifestarse en favor de Palestina en campus universitarios, expresarse contra Israel a través de publicaciones en redes sociales y profanar la bandera de EE.UU. serían razones para no otogar la green card.

La información del NYT se basó en una revisión de materiales internos de capacitación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)

Según el periódico, las guías fueron entregadas el mes pasado a los oficiales de USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU.).

En caso de detectar a un migrante con “posible conducta o ideología antiestadounidense y/o antisemita”, los oficiales deberán referirlos a superiores o a la Oficina del Asesor Jurídico General para revisión adicional.

Este cambio amplía la política anunciada en agosto pasado para instruir a funcionarios a investigar cualquier opinión o postura antiestadounidense, antisemita o de índole terrorista por parte de migrantes que solicitan beneficios como la “tarjeta verde” o permiso de empleo con el fin de aumentar las denegatorias.

La guía sobre la que informó USCIS buscaba determinar si los solicitantes han “respaldado, promovido, apoyado o, de cualquier otro modo, adoptado opiniones antiestadounidenses o las opiniones de una organización o grupo terrorista”.

La orden de escrutinio incluía redes sociales.

La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, declaró al medio que las nuevas reglas “no tienen nada que ver con la libertad de expresión” y que su fin es proteger “las instituciones estadounidenses, la seguridad de los ciudadanos, la seguridad nacional y las libertades de EE.UU.”.

En declaraciones a PEOPLE, el portavoz del USCIS, Zach Kahler, planteó que, si una persona odia a EE.UU., “no tiene derecho alguno a exigir vivir en el país“.

“Tanto la ciudadanía como la tarjeta de residencia son privilegios reservados para aquellas personas que respetan y defienden los principios sobre los que se funda esta nación; evaluar a los extranjeros basándose en sus propias palabras y acciones es, a la vez, justo y razonable”, afirmó.

Hace una semana, el Instituto Cato divulgó los resultados de una investigación que arrojó que la aprobación de nuevas tarjetas de residencia en EE.UU. se había reducido casi a la mitad desde el comienzo del segundo mandato de Trump que inició en enero de 2025.

“El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) suspendió el procesamiento de muchas solicitudes de ‘green cards’, lo que le permite al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) arrestar a inmigrantes legales, incluyendo refugiados, personas con protección condicional y esposos de ciudadanos de EE.UU.”, escribió David J. Bier, autor del informe, según citó la agencia de noticias Efe.

El gobierno de EE.UU. aprobó 34,000 green cards en enero pasado versus las 65,000 del mismo mes pero de 2025, especificó el reporte que se basa en datos de USCIS.

En contraste, ICE detuvo a más de 38,000 migrantes durante el primer mes de 2026 frente a los 12,348 de enero del año pasado, añadió el estudio.

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