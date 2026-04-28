ICE vuelve a incluir entre sus más buscados a inmigrante acusado de matar a un joven en 2006

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció este lunes que volvió a incluir en la lista de los más buscados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a Jesús Maltos-Chacón, un ciudadano mexicano indocumentado acusado del asesinato de Blake Zieto, un joven de 20 años que murió en 2006 tras un choque en Baton Rouge, Luisiana.

Según el DHS, Maltos-Chacón había sido retirado previamente de esa lista durante la administración de Joe Biden, pero ahora fue reincorporado como parte de los esfuerzos para localizarlo y llevarlo ante la justicia.

Las autoridades federales lo buscan desde hace casi dos décadas.

“Jesús Maltos-Chacón es el inmigrante mexicano indocumentado y delincuente que mató a Blake Zieto, de 20 años, en Baton Rouge, Luisiana”, afirmó la subsecretaria interina del DHS, Lauren Bis. “Encontraremos a Maltos-Chacón. No solo porque la justicia lo exige, sino porque la familia Zieto merece paz”, añadió.

El caso

De acuerdo con el comunicado del DHS, el 18 de noviembre de 2006 Zieto conducía su motocicleta para reunirse con un amigo cuando, según las autoridades, Maltos-Chacón invadió el carril contrario con su camioneta y lo embistió de frente. La motocicleta quedó atrapada bajo el vehículo, que se incendió poco después.

Maltos-Chacón salió del camión y huyó del lugar, mientras que Zieto murió camino al hospital debido a la gravedad de sus heridas, según la versión oficial. El cuerpo del joven sufrió quemaduras tan severas que su familia tuvo que realizar un funeral con el ataúd cerrado.

Desde entonces, agentes estatales, locales y federales han intentado localizar al sospechoso. A lo largo de estos años, las autoridades han seguido pistas en Luisiana, Texas e incluso Minnesota.

La pista más reciente surgió en noviembre de 2025, cuando una llamada a la línea de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) reportó que un hombre que coincidía con su descripción residía en Denham Springs, Luisiana.

El DHS señaló que Maltos-Chacón tiene varios antecedentes penales en Estados Unidos. Entre ellos figuran arrestos por conducir bajo los efectos del alcohol en Texas, operar un vehículo sin autorización en Luisiana y una detención en Dallas en 1998 por agresión.

Búsqueda de 20 años

La reincorporación de Maltos-Chacón a la lista de los más buscados se produjo tras la reapertura de la Oficina de Atención a Víctimas de Delitos de Inmigración (VOICE), restaurada por la administración Trump el 9 de abril del año pasado. Esa oficina, según el DHS, había sido cerrada durante el mandato de Biden.

Judy y Tony Zieto, padres de la víctima, han dedicado casi 20 años a buscar justicia para su hijo y señalan a las llamadas ciudades santuario por presuntamente darles protección.

“Durante 20 años, hemos visto cómo el hombre que asesinó a nuestro hijo se movía de una ciudad santuario a otra”, afirmó Tony Zieto, según recogió el DHS.

La familia también animó a otras víctimas a buscar apoyo. “No dejen de luchar. No se rindan. No están solos en esto, aunque muchas veces así lo parezca”, expresó Judy.

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