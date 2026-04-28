Fans de New York Yankees lideran lista de contraseñas más vulnerables en EE.UU.

Un nuevo estudio reveló que la pasión deportiva puede convertirse en un riesgo digital. Según un estudio realizado por Duelbits, millones de fanáticos en Estados Unidos utilizan contraseñas relacionadas con sus equipos favoritos, lo que los deja expuestos a filtraciones y hackeos.

Entre los más vulnerables destacan, una vez más, los seguidores de Nueva York. En especial, los simpatizantes de los New York Yankees.

El análisis, basado en bases de datos de contraseñas comprometidas, examinó términos vinculados a los 124 equipos de la MLB, NBA, NHL y NFL.

El resultado fue contundente: 42.260.852 contraseñas relacionadas con equipos deportivos han sido filtradas, y los fans de los New York Yankees en la MLB y los New York Rangers en la NHL figuran entre los más afectados.

Los seguidores de los Yankees ocupan el segundo lugar del ranking nacional, con más de un millón de contraseñas expuestas.

Entre las combinaciones más comunes aparecen “newyorkyankees”, “newyorkyankees1” y “yankees”, además de variaciones simples con mayúsculas o números.

En la NHL, los fans de los New York Rangers se ubicaron en el tercer puesto, con 1.100.572 contraseñas filtradas.

La vulnerabilidad no se limita al béisbol y al hockey. En la NFL, los New York Giants aparecen en el puesto 11 con 837.131 claves comprometidas y los New York Jets en el 19 con 652.100.

En la NHL, los New York Islanders ocupan el puesto 24 con 587.111, mientras que los Buffalo Sabres figuran en el 58 con 246.021.

Los Buffalo Bills quedaron en el puesto 66, con 227.024 brechas registradas. En la NBA, los New York Knicks se ubicaron en el puesto 16, con 709.722 contraseñas comprometidas, y los Brooklyn Nets en el 28, con 533.899 filtraciones.

Por su parte, los New York Mets cerraron el top 20 con 650.911 contraseñas expuestas, convirtiéndose en el sexto equipo neoyorquino dentro de los primeros veinte lugares.

¿Qué otros equipos aparecen fuera de Nueva York?

El estudio también mostró que la vulnerabilidad no es exclusiva de los equipos neoyorquinos. Dos franquicias de Los Ángeles entraron en el top 20.

Por un lado, los Angels de la MLB ocuparon el sexto lugar con 910.707 contraseñas filtradas, y los Lakers se ubicaron en el puesto 17 con 708.193 claves comprometidas.

A nivel nacional, los Carolina Panthers de la NFL fueron el equipo con los fanáticos más expuestos, liderando la lista con 1.307.926 contraseñas relacionadas con el equipo encontradas en filtraciones.

En el extremo contrario, los seguidores de los Indianapolis Colts resultaron ser los más cuidadosos, con apenas 31.444 contraseñas comprometidas.

Por ligas, la NFL es la más vulnerable: sus equipos registran un promedio de 379.447 contraseñas filtradas. Le sigue la NBA con 343.985, y en tercer lugar la MLB, con 335.251.



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