Ron DeSantis impulsa nuevo mapa electoral en Florida que otorgaría 4 escaños más a los republicanos en el Congreso

MIAMI – El gobernador de Florida, Ron DeSantis, presentó este lunes un nuevo mapa electoral que daría cuatro escaños más a los republicanos en el Congreso antes de los comicios de medio término.

DeSantis, quien ha convocado al Congreso estatal a una sesión especial este martes para discutir el mapa, compartió primero a Fox News su propuesta para Florida, que en los comicios de 2024 eligió a 20 representantes federales republicanos y ocho demócratas.

“Florida quedó menospreciado en el Censo de 2020 y hemos estado luchando por una representación justa desde entonces. Nuestra población ha crecido desde entonces de manera dramática, y nos hemos movido de una mayoría demócrata a una ventaja republicana de 1.5 millones”, dijo el gobernador al medio.

Florida sería el octavo estado en cambiar sus mapas electorales antes de los próximos comicios legislativos de noviembre, después de Virginia, Utah, Ohio, Carolina del Norte, Missouri, California y Texas, donde la batalla comenzó en junio de 2025 por orden del presidente Donald Trump.

El mandatario, quien ha alertado a los republicanos de que si pierden el control del Congreso sus opositores le harían un juicio político (‘impeachment’), reiteró este domingo en Fox News que Florida debería cambiar su mapa, en particular tras el referendo en Virginia que autorizó nuevos escaños para los demócratas.

Pero en Florida los demócratas advierten de dos retos del nuevo mapa de los republicanos. El primero de ellos es una enmienda constitucional de 2010 que prohíbe el ‘gerrymandering político’, es decir, rediseñar distritos con fines partidistas explícitos.

Por otro lado, señalan que, aunque Trump triunfó en Florida desde su primera campaña presidencial en 2016, hay señales de cambio tras la elección en diciembre de Eileen Higgins, la primera alcaldesa demócrata de Miami en más de 30 años.

Mientras que la demócrata Emily Gregory ganó en marzo una elección especial que cambió de partido el distrito de la Cámara de Representantes de Florida que incluye a Mar-a-Lago, el club de Trump.

El líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, indicó la semana pasada que los esfuerzos de DeSantis podrían ser contraproducentes, al citar que las primarias en Texas han mostrado que votantes han abandonado a los republicanos, en particular los latinos.

En tanto, los demócratas de Florida criticaron al gobernador por difundir apenas ahora el mapa en Fox News, pese a que la sesión especial comenzará este martes a las 12:00 hora local (16:00 GMT) en Tallahassee.

“Ron DeSantis fue a Fox News a desvelar sus mapas ilegales e inconstitucionales. ‘Buen chico’, (dice) Trump mientras da palmadas a DeSantis en la cabeza. DeSantis está pidiendo a cada miembro en la legislatura de Florida violar sus juramentos constitucionales”, expuso Nikki Fried, presidenta de los demócratas de Florida, en X.

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