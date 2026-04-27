Corte Suprema permite que Texas use nuevo mapa electoral favorable a los republicanos

La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este lunes que Texas utilice en las elecciones legislativas de noviembre un nuevo mapa electoral diseñado para fortalecer la posición del Partido Republicano en la Cámara de Representantes.

Con una orden emitida este lunes, el máximo tribunal confirmó una medida provisional adoptada en diciembre que había permitido aplicar temporalmente el rediseño. Al hacerlo, dejó sin efecto una decisión de una corte inferior que había bloqueado el mapa en noviembre.

Ese tribunal había concluido que la nueva delimitación de distritos estaba “marcada por la discriminación racial”, lo que había impedido su implementación hasta que la Corte Suprema intervino.

El mapa fue aprobado por la legislatura de Texas y, de acuerdo con sus impulsores, podría reforzar la posición republicana en la Cámara de Representantes. Según estimaciones, el rediseño podría traducirse en hasta cinco escaños adicionales para ese partido en los comicios de medio término.

La aprobación se produce en un momento en que los republicanos buscan preservar y ampliar su actual mayoría en la Cámara baja, donde mantienen una ventaja de 217 escaños frente a 212 de los demócratas.

Rechazo a la decisión

Organizaciones de derechos civiles criticaron duramente la decisión. Damon Hewitt, presidente del Comité de Abogados por los Derechos Civiles, afirmó que el rediseño fue “un esfuerzo intencional para limitar el poder de las personas de color”.

“Es uno de los ejemplos más flagrantes hasta la fecha de manipulación electoral racial moderna, bajo el pretexto de partidismo”, añadió en un comunicado.

La controversia en torno al mapa ya había provocado una fuerte reacción política en Texas. El año pasado, legisladores demócratas abandonaron temporalmente el estado en un intento por retrasar la votación sobre la nueva redistribución.

Gene Wu, representante estatal demócrata por Houston, aseguró este lunes que esa protesta ayudó a atraer atención nacional sobre el proceso. “Greg Abbott no debería confundir este fallo con una victoria”, señaló en un comunicado.

El gobernador republicano Greg Abbott no emitió una declaración formal tras el fallo. No obstante, respondió en la red social X a las críticas de Wu con un breve mensaje: “Llora más fuerte”.

Texas no es el único estado que ha impulsado una redistribución extraordinaria fuera del calendario habitual del censo. Este año, estados como Misuri, Carolina del Norte, Virginia y California también han emprendido procesos similares, tanto bajo gobiernos republicanos como demócratas.

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