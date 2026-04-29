Cristiano Ronaldo anota su gol 970 y pone cerca al Al Nassr del título en Arabia Saudí

Cristiano Ronaldo anotó este miércoles el gol en la victoria del Al Nassr se impuso por 2-0 ante el Al Ahli.

El Al Nassr sumó su vigésima victoria consecutiva y se acercó un poco más a la obtención del título de la Liga de Arabia Saudí, que lidera con 79 puntos a falta de cuatro jornadas.

Ronaldo puso a ganar al Al Nassr a balón parado

Ronaldo adelantó al Al Nassr en el minuto 76 gracias a una jugada de balón parado. El portugués dio un cabezazo tras un saque de esquina que lanzó Joao Félix.

Con este gol, el astro luso anotó el gol número 970 de su carrera deportiva y decantó a favor de su equipo un partido gris y con poco fútbol ante el Al Ahli, tercer clasificado en la liga y recién proclamado campeón de la Liga de Campeones asiática.

Ronaldo chega aos 970 golos na carreira! Faltam 30… 🐐 pic.twitter.com/B8FSf4dzBp — B24 (@B24PT) April 29, 2026

Ya en el último minuto del tiempo reglamentario, el jugador parisino Kingsley Coman, ex del Bayern de Múnich, hizo el segundo con un zapatazo desde dentro del área en una segunda jugada tras otro córner, cerrando la que es la vigésima victoria consecutiva de Al Nassr, la decimosexta seguida en la competición doméstica.

El cuadro que dirige el luso Jorge Jesús afianza así su liderazgo en la liga saudí, de la que es primer clasificado con 79 puntos, ocho por encima del Al-Hilal y con trece de ventaja sobre el Al Ahli, que es tercero.

¿Qué partidos le quedan al Al Nassr?

El Al Nassr se enfrentará en la siguiente fecha al Al Qadsiah, equipo del mexicano Julián Quiñones. Luego se medirán el 7 de mayo ante el Al Shabab, club que está en el puesto número 12.

El 12 de mayo será uno de los partidos más importantes con el duelo ante el Al Hilal, club que está en segundo puesto a ocho unidades.

La temporada finalizará el 12 de mayo ante el Damac, equipo que está peleando por no descender de la primera división de Arabia Saudí.

Sigue leyendo: