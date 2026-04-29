Esteban Andrada recibe suspensión de 13 partidos por puñetazo a Pulido

El portero argentino Esteban Andrada recibió una suspensión de 13 partidos por meterle un puñetazo en la cara al capitán del Huesca, Jorge Pulido, durante el partido de segunda división.

El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) le impone un encuentro de suspensión por doble amonestación y consiguiente expulsión y doce en aplicación del artículo 52 del Código Disciplinario (103.1).

Con 1-0 en el marcador y en el minuto 99, Andrada fue expulsado por empujar a Pulido. Nada más ver la tarjeta roja, el argentino perdió el control y buscó al capitán del Huesca para propinarle un puñetazo en la cara.

El Comité de sanciones decidió imponer la sanción en grado máximo por todas las circunstancias que concurrieron en la acción del argentino. El documento relata que el ex Rayados de Monterrey no depuso su actitud y mantuvo su ánimo confrontativo, al margen de la fuerza excesiva de su acción, el daño causado (hematoma en el pómulo izquierdo).

Esteban Andrada entre peores sanciones del fútbol español

La suspensión al portero argentino del Zaragoza está entre las mayores del fútbol español, entre las que se encuentra una famosa protagonizada por Pepe, del Real Madrid, ante Getafe.

En 2015, Antonio Galdeano, ‘Apoño’, del CD El Palo, entonces en Segunda B, fue sancionado con 12 partidos por insultar y amenazar de muerte al árbitro del partido que disputaba su equipo contra el Marbella.

También fue suspendido inicialmente 12 partidos Jose María Ceballos, del Racing de Santander, por amagar con propinar un cabezazo al árbitro Prados García durante un partido de Liga contra el Zaragoza en el 2000, pero la apelación redujo la sanción a 8 partidos.

10 partidos de sanción recibieron el defensa portugués del Real Madrid Pepe en 2009 -agresión a Casquero y Albín, del Getafe-; el jugador del Burgos José María López Igartua en 1977 -agresión al árbitro Fernández Quirós-; y el delantero paraguayo del Betis Carlos ‘Lobo’ Diarte en 1983 -agresión al sevillista Ruda-.

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