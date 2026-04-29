Ed Sheeran padece dolorosa infección previo a su gira en América Latina 

El cantante británico Ed Sheeran reveló que padece un doloroso problema de salud en medio de su gira mundial ‘Loop Tour’. La estrella pop se prepara para iniciar la etapa en América Latina de su gira. Sin embargo, a través de sus redes sociales el músico compartió con sus seguidores que durante las últimas semanas ha padecido de culebrilla.

“He tenido culebrilla durante el último mes, no lo recomendaría, pero ya estoy mejorando”, escribió el intérprete de 35 años.

El 28 de abril de 2026, Ed Sheeran sorprendió a sus seguidores al mostrarse con un radical cambio de look. El músico rapó su caracteristica cabellera pelirroja y compartió una serie de actualizaciones sobre su vida personal, entre ellas el padecimiento de culebrilla.

Según la Mayo Clinic, la culebrilla es una infección viral que provoca una erupción dolorosa en la piel. Esta infección es causada por el virus de la varicela zóster, el mismo que causa la varicela. Una vez que la persona adquiere este virus, el mismo permanece de por vida en el organismo y existe la posibilidad de que se reactive.

Aunque no es una enfermedad potencialmente mortal, sí puede causar mucho dolor después de que desaparece la erupción.

A pesar de las preocupaciones de sus fans, Ed Sheeran aclaró que la agenda de su gira continua sin modificaciones, incluyendo sus fechas en Latinoamérica.

“Más fechas en Latinoamérica, estoy muy emocionado por eso. México, Brasil, Paraguay, Argentina, Chile. Los detalles están en mi página web, entradas y demás, pero estoy muy emocionado de volver y tocar para ustedes allá, son algunos de mis países y ciudades favoritas para presentarme, ha pasado demasiado tiempo”, señaló Ed Sheeran.

Con respecto a su cambio de look, Ed Sheeran aseguró que representa el inicio de un nuevo comienzo.

“Sí, me he afeitado el pelo. Quería hacerlo para simbolizar un nuevo comienzo. Hay muchos nuevos comienzos en mi vida ahora mismo. Me encanta y estoy pensando en mantenerlo así”, escribió.

A mediados de 2022, la esposa de Ed Sheeran se sometió a una cirugía para remover un tumor canceroso que fue diagnosticado durante su embarazo. Cherry Seaborn esperó hasta después del parto para operarse y en el podcast “Friends Keep Secrets” dijo que su esposa se encuentra perfectamente bien tras la cirugía.

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