Ed Sheeran protagonizará la camiseta del FC Barcelona para El Clásico ante el Real Madrid

El esperado Clásico del próximo 26 de octubre no solo será un duelo de gigantes en el campo, sino también un espectáculo de marketing y cultura pop.

El FC Barcelona ha sorprendido al mundo del deporte y la música al confirmar que su equipación para el trascendental choque contra el Real Madrid llevará el emblema de la superestrella mundial Ed Sheeran.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia comercial y cultural que el club mantiene gracias a su patrocinio principal con Spotify, buscando constantemente maneras originales de conectar con las audiencias globales.

Un logo musical en el pecho: Ed Sheeran protagonista

La camiseta especial del Barça para el Clásico es una tradición reciente pero ya consolidada. En lugar del círculo verde con el nombre de Spotify que habitualmente adorna la parte frontal de la casaca, los jugadores culés lucirán el diseño del nuevo disco de Ed Sheeran que lleva por nombre “Play”.

El club explicó que la decisión busca honrar la popularidad y el impacto global del artista británico, conocido por éxitos mundiales y por llenar estadios en todo el planeta. Esta acción transforma el uniforme de juego en una pieza de coleccionista y un potente vehículo de promoción cruzada.

La alianza Spotify-Barça: fusión de fútbol y música

Desde que el FC Barcelona firmó su acuerdo de patrocinio con la plataforma de streaming musical, este tipo de colaboraciones se han convertido en un sello distintivo del club. El objetivo es claro: trascender las fronteras del fútbol y acercar la cultura musical a sus millones de aficionados.

Anteriormente, otros artistas de renombre mundial han tenido el honor de aparecer en el pecho azulgrana en ediciones especiales del Clásico. Ahora, es el turno de Ed Sheeran para dejar su marca en el partido de clubes más visto del mundo, consolidando al Barça como un pionero en la integración de marca en la élite deportiva.

