El Festival World Voices 2026 de PEN America Literatura reúne a más de 140 autores

En un contexto global marcado por tensiones políticas, conflictos armados y crecientes restricciones a la libertad de expresión, la literatura vuelve a alzarse como un espacio de encuentro. Del 29 de abril al 2 de mayo, el Festival World Voices 2026 de PEN America congregará a más de 140 escritores provenientes de más de 40 países en Nueva York y Los Ángeles, reafirmando el poder de las palabras para cruzar fronteras y cuestionar aquello que divide.

Durante una semana, el festival transformará el barrio de Greenwich Village en un epicentro cultural vibrante donde lectores y autores se reunirán para explorar el poder de la escritura como herramienta de inspiración, provocación y reflexión. Librerías, escuelas, parques y espacios históricos serán el escenario de una programación diversa, accesible y rigurosa que busca convertir el acto solitario de leer en una experiencia colectiva.

“El Festival World Voices 2026 es un acto de desafío jubiloso: una insistencia en el poder de la literatura”, afirmó Sabir Sultan, director del festival y de programas literarios de la organización.

“Frente a titulares diarios sobre guerras, polarización política, deportaciones y ataques a la democracia, hemos reunido a brillantes escritores de todo el mundo para hablar de su arte, de sus historias y del mundo en que vivimos. En una época de divisiones inherentes, este festival insiste en nuestra humanidad compartida, en la capacidad de la literatura para conectarnos a través de la imaginación y en la habilidad de los escritores para reflejar y refractar el mundo de maneras transformadoras”, añadió.

Un festival que amplía voces y perspectivas

La edición 2026 marca además una nueva etapa bajo el liderazgo conjunto de Summer Lopez y Clarisse Rosaz Shariyf, quienes asumieron como codirectoras ejecutivas en febrero tras un año como interinas. Bajo su dirección, el festival mantiene su legado de más de dos décadas como plataforma clave para defender la libertad de expresión y visibilizar la diversidad literaria global.

El programa de este año aborda una amplia gama de temas contemporáneos: desde el potencial de la ficción de género y las narrativas sobre guerra, desplazamiento y resistencia, hasta el impacto de la tecnología en el discurso público, la preservación de la historia afrodescendiente, la repatriación de artefactos culturales y el arte de la traducción literaria.

Enrique Alvaro es otro de los autores participantes./Cortesía

Uno de los momentos más esperados será la apertura del festival, donde Lopez dialogará con figuras destacadas como la filósofa Judith Butler, el veterano de guerra y escritor Phil Klay y la periodista Molly Jong-Fast. La conversación girará en torno a la fragilidad de la democracia contemporánea.

Por su parte, Shariyf participará en un panel junto a la novelista Laila Lalami y la autora Megha Majumdar para analizar cómo la ficción distópica refleja las fuerzas políticas que moldean la vida personal. El evento de clausura reunirá al presidente de PEN America, Dinaw Mengestu, con escritores como Tash Aw, Susan Choi, Patricia Smith y Madeleine Thien, en una conversación sobre cómo la literatura refleja la pluralidad del mundo.

Activaciones y experiencias abiertas al público

Más allá de los paneles y conversaciones, el festival también apuesta por experiencias participativas. Entre ellas destaca la décima edición de la feria literaria independiente Indie Lit Fair, un mural público en Union Square creado por el colectivo afgano ArtLords, una instalación de la Unbannable Library con libros de gran formato y un nuevo escenario al aire libre que ofrecerá debates gratuitos para el público.

Estas iniciativas buscan acercar la literatura a nuevos públicos y reforzar su papel como herramienta de diálogo social.

El festival contará con la participación de figuras reconocidas y emergentes de la escena literaria mundial. Entre ellas, la autora puertorriqueña Esmeralda Santiago, el escritor marroquí Abdellah Taïa, el novelista alemán Daniel Kehlmann, la dramaturga Sarah Ruhl y el ambientalista Bill McKibben.

La autora puertorriqueña Esmeralda Santiago será una de las participantes./Cortesía

También participarán el periodista George Packer, la escritora francesa Neige Sinno, la autora sudanesa Leila Aboulela y la argentina Agustina Bazterrica, quien ha ganado notoriedad internacional entre nuevas audiencias lectoras.

Completan la lista la novelista Siri Hustvedt, la autora Katie Kitamura y el poeta y narrador Ha Jin, todos ellos aportando miradas diversas sobre temas como la memoria, la identidad, la disidencia y el poder de la narrativa.

Eventos destacados del festival

Apertura (29 de abril): Conversación sobre democracia con Judith Butler, Phil Klay y Molly Jong-Fast

Panel distópico (1 de mayo): Con Laila Lalami y Megha Majumdar

Clausura (2 de mayo): Diálogo sobre pluralidad literaria con Dinaw Mengestu y autores internacionales

Indie Lit Fair (2 de mayo): Feria gratuita de editoriales independientes en Washington Square South

Mural ArtLords (30 de abril): Intervención artística en Union Square

Escenario al aire libre (2 de mayo): Debates gratuitos abiertos al público

Unbannable Library: Instalación de libros de gran formato contra la censura

Para consultar la programación completa, se puede visitar el sitio web PEN America’s website.