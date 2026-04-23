“La Gringa” celebra 30 años contando su historia en Repertorio Español

Treinta años después de su estreno, “La Gringa” sigue haciendo historia. Repertorio Español celebra el 30° aniversario de la emblemática obra escrita por Carmen Rivera, considerada la producción Off-Broadway en español de mayor permanencia en la historia de Nueva York. Desde su debut en febrero de 1996, más de 150,000 espectadores han visto esta pieza que se ha convertido en una referencia indispensable del teatro latino en Estados Unidos.

Para conmemorar este aniversario, la compañía presentará funciones durante todo 2026, incluyendo presentaciones especiales de fin de semana y eventos conmemorativos adicionales a su tradicional programación escolar.

“Es surreal. Es algo milagroso. Cuando uno tiene la oportunidad de ver una obra producida, espera cuatro o seis semanas, quizás una temporada. Pero ver que seguimos aquí 30 años después es una bendición muy inesperada”, comentó Carmen Rivera, quien escribió la obra inspirada en historias reales.

“La Gringa” cuenta la historia de María Elena, una joven nacida y criada en Nueva York que viaja a Puerto Rico en busca de una conexión más profunda con sus raíces. Lo que comienza como un viaje lleno de ilusión se transforma en una reflexión íntima sobre identidad, pertenencia y el significado de sentirse parte de un lugar.

“La idea de identidad y la necesidad de conectar con una esencia o una cultura es universal. No importa si eres puertorriqueña, mexicana, italiana, polaca o china americana. Todo el mundo quiere entender de dónde viene y quién es”, dijo Rivera explicando que ahí está la clave de la permanencia de la obra.

La dramaturga agregó que el mensaje principal de la obra también continúa resonando. “Lo que uno está buscando está en su corazón. Ese sentido de quién eres, de quiénes somos, uno lo lleva adentro”, agregó.

El inicio de un sueño

Además de ser la obra en español con más tiempo en cartelera Off-Broadway, “La Gringa” se ha consolidado como un pilar cultural para generaciones de inmigrantes./Foto: Krystal Pagán

Rivera recordó que “La Gringa” nació cuando era estudiante y asistió a una función en Repertorio Español. Tras la obra, el productor Robert Federico dijo al público que, si alguno escribía una pieza teatral, podían enviársela y quizás algún día sería producida.

Décadas después, ese sueño se hizo realidad.

“En ese momento no lo sabía, pero se había plantado una semilla. Treinta años después de ‘La Gringa’, no solo estoy aquí como escritora, sino como prueba viviente de que cuando un teatro les habla a los jóvenes soñadores, a veces ellos responden con el trabajo de toda una vida. Estaré eternamente agradecida de que Repertorio me dijera que sí. Ese sí cambió mi vida”, expresó la autora.

Además de ser la obra en español con más tiempo en cartelera Off-Broadway, “La Gringa” se ha consolidado como un pilar cultural para generaciones de inmigrantes y descendientes latinos que se ven reflejados en sus preguntas sobre herencia e identidad.

Entre los momentos más emotivos de estas tres décadas, Rivera destacó los testimonios de familias que encuentran en la obra un espejo de sus propias experiencias.

“Muchas veces los padres me dicen: ‘Esto le va a pasar a mi hijo, gracias’. Porque entienden que aunque uno esté más americanizado, no es menos puertorriqueño, no es menos mexicano, no pierde su cultura”, contó.

La autora también recordó a una mujer que vio la obra de joven y años después regresó con su hija. “Me dijo que a ella también la llamaban gringa porque hablaba poco español, y que ahora su niña no habla nada. Pero gracias a la obra, su hija todavía puede decir con orgullo que es puertorriqueña y no sentir pena”, dijo Rivera.

La celebración de este aniversario también abre nuevas puertas para la historia de María Elena. Rivera reveló que ya trabaja en una adaptación cinematográfica junto a la cineasta Elisa Miranda.

“Ella leyó la obra, fue a verla y me dijo: ‘Yo soy María Elena. Quiero hacer la película’. Ya tenemos el guion y seguimos trabajando en él”, compartió la dramaturga. Según explicó, el libreto se está actualizando para incorporar la realidad puertorriqueña posterior al huracán María.

Las presentaciones de La Gringa se realizarán en Repertorio Español, ubicado en 138 E 27th St, Manhattan. Todas las funciones son en español con subtítulos en inglés y español. Para boletos e información, visite: https://repertorio.nyc/show/292/la-gringa-repertorio-espanol .