Jalen Brunson anota 39 puntos y deja a los Knicks a un triunfo de avanzar en playoff

Los New York Knicks hicieron respetar el Madison Square Garden y apalearon 126-97 a los Atlanta Hawks, para ponerse por delante 3-2 en la serie gracias a otra soberbia actuación de Jalen Brunson, que lideró al equipo neoyorquino con 39 puntos.

Brunson comandó a Nueva York con 39 puntos, 8 asistencias y 3 rebotes (15 de 23 en tiros de campo, de los cuales 3 de 5 en triples) para que los Knicks confirmaran el factor cancha y puedan ir al sexto partido en Atlanta con una bala de reserva.

Desde que llegó a los Knicks en la temporada 2022-23, Brunson lidera la tabla de jugadores con 40 o más puntos en ‘playoff’ de NBA, con un total de ocho partidos. Esta vez se quedó a las puertas.

El dominicano Karl-Anthony Towns, nacido en Nueva Jersey, aportó 16 puntos y 14 rebotes (doble-doble), además de 6 asistencias, 2 robos y otros 2 tapones. “KAT” venía de conseguir su primer triple-doble (20-10-10) en postemporada, erigiéndose como el cuarto en conseguirlo en toda la historia de la franquicia.

Dominio total por parte de Knicks

Los Knicks se tomaron muy en serio el quinto encuentro de la serie. Ya desde el primer cuarto, Brunson llevó la batuta del conjunto neoyorquino, que solo en los primeros instantes dejó a Atlanta verse por delante en el marcador.

Los Knicks cerraron los primeros doce minutos con un parcial de 11-2 y una ventaja de 13 puntos, en parte gracias no solo a su acierto en el tiro sino también por el 1 de 6 en triples de los Hawks, que tardaron en afinar puntería desde el perímetro.

El 64-48 al que se fueron ambos equipos al descanso dejaba poco margen de remontada para los Hawks, que además tenían unas sensaciones mucho más dispares respecto al segundo partido de la serie en el Madison que sí lograron remontar tras levantar 14 puntos.

Pese a que los Hawks mejoraron su porcentaje de triples y no arrojaron la toalla en ningún momento, los Knicks consiguieron activar a jugadores de banquillo poco habituales como Jordan Clarkson (9 puntos) y no perdieron una ventaja de dobles dígitos, sino que la llegaron a ampliar hasta los 32 puntos.

OG Anunoby también brilló con luz propia, aportando otro doble-doble con 17 puntos y 10 rebotes. Jeremy Sochan sumó 10 puntos en los últimos minutos de partido.

Por parte de los Hawks, Dyson Daniels anotó 17 puntos, Nickeil Alexander-Walker otros 16, Onyeka Okongwu hizo 16 y Jonathan Kuminga, 13. Jalen Johnson fue el máximo anotador de Atlanta con un doble-doble (18 puntos y 10 rebotes).

Sixers también vencieron a Celtics

Joel Embiid anotó 33 puntos, Tyrese Maxey sumó 25 puntos y 10 rebotes, y los Philadelphia 76ers evitaron la eliminación al vencer la noche del martes por 113-97 a los Boston Celtics en el quinto partido de su serie de primera ronda de los playoffs.

Paul George aportó 16 puntos y nueve rebotes para los Sixers, séptimos preclasificados, que perdieron los partidos 3 y 4 en casa para quedar abajo 3-1 en la serie antes de regresar a Boston para mantener viva su temporada.

Por parte de los Celtics, Jayson Tatum registró 24 puntos y 16 rebotes por Boston, y Jaylen Brown anotó 22.

En su segundo partido desde que regresó tras una apendicectomía de emergencia, Embiid ayudó a que Filadelfia reaccionara tras estar abajo por 13 puntos en el tercer cuarto. Luego de anotar 13 puntos en el segundo periodo, añadió 10 en el tercero mientras los Sixers firmaban una racha de 12-0 para convertir una ventaja de tres puntos en una escapada de 15.

El sexto partido vuelve a disputarse en Filadelfia la noche del jueves, cuando los Sixers intentarán forzar la serie a un decisivo séptimo partido en Boston el sábado.

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