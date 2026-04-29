La Corte Suprema debate futuro del TPS para haitianos y sirios

La Corte Suprema escuchó argumentos sobre la iniciativa de la Casa Blanca para eliminar las protecciones legales de inmigrantes haitianos y sirios, en un caso que podría dejar sin estatus legal a miles de personas en el país.

Posible impacto en cientos de miles de migrantes

Si la administración logra una decisión favorable, podría avanzar con la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para aproximadamente 350,000 haitianos y 6,000 sirios. Mientras el caso se resuelve, las protecciones continúan vigentes.

El programa TPS, vigente desde 1990, ofrece estatus legal y autorización de trabajo a personas provenientes de países afectados por guerras, desastres naturales u otras crisis, con renovaciones de hasta 18 meses.

Origen de las protecciones para Haití y Siria

Los ciudadanos haitianos han podido acceder al TPS desde el terremoto de 2010, mientras que los sirios lo obtuvieron en 2012 durante la guerra civil en la que gobernaba Bashar al-Assad, quien dejó el poder en 2024.

La entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, determinó que ambos países ya no cumplían las condiciones para mantener el estatus, al considerar que las circunstancias habían mejorado.

Argumentos del gobierno y disputa legal

El procurador general D. John Sauer defendió que las decisiones sobre el TPS no deben ser revisables por los tribunales, basándose en la interpretación de la ley federal que regula el programa.

Sauer sostuvo que la normativa “prohíbe la revisión judicial tanto de la decisión final del secretario como de cada paso previo”.

Los abogados que se oponen a la medida argumentaron que la cancelación del TPS no fue debidamente consultada con agencias federales y que estuvo influenciada por motivaciones políticas.

Debate sobre los límites del poder judicial

Durante la audiencia, el centro del debate fue si el Poder Judicial puede revisar decisiones del Ejecutivo sobre el TPS. Varios magistrados conservadores cuestionaron la posibilidad de intervención judicial, mientras los jueces liberales mostraron mayor apertura a revisar el caso.

El juez Samuel Alito y el juez Clarence Thomas expresaron dudas sobre la capacidad de los tribunales para intervenir, citando el lenguaje amplio de la ley.

Argumentos de los demandantes

El abogado Geoffrey Pipoly, representante de los demandantes haitianos, sostuvo que la decisión estuvo influenciada por animadversión hacia inmigrantes no blancos y comentarios previos del presidente Donald Trump.

Por su parte, el abogado Ahilan Arulanantham, que representa a los demandantes sirios, afirmó que aunque el secretario tiene autoridad para revocar el TPS, debe hacerlo conforme a las normas establecidas por el Congreso.

El TPS en disputa

La administración del presidente Donald Trump también ha buscado terminar el TPS para otros países como El Salvador, Honduras, Nepal y Afganistán, lo que podría afectar litigios en curso relacionados con Somalia, Myanmar y Etiopía.

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