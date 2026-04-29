Emmer cuestiona a Walz por atribuciones tras redadas federales en Minnesota

Tom Emmer, líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, cuestionó públicamente al gobernador demócrata Tim Walz tras una serie de operativos federales realizados en Minneapolis, acusándolo de adjudicarse méritos que, según afirmó, corresponden a agencias federales.

La polémica surgió después de que el Departamento de Justicia (DOJ) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ejecutaran órdenes de registro en 22 empresas sospechosas de fraude. Las redadas forman parte de una investigación en curso relacionada con un esquema que involucra guarderías, el programa Medicaid y la comunidad inmigrante somalí en Minnesota.

Emmer rechaza que Walz se atribuya el mérito

Emmer aseguró que las acciones fueron dirigidas exclusivamente por autoridades federales, incluyendo el FBI, y rechazó las declaraciones del gobernador.

“Más tonterías de nuestro gobernador”, expresó, al tiempo que afirmó que Walz no debería atribuirse el mérito de los operativos.

El congresista también lanzó críticas más amplias, señalando que durante la administración estatal se habrían perdido $9,000 millones de dólares en fondos públicos. “Lo único de lo que el gobernador debería responsabilizarse es de haber permitido que se robaran 9 mil millones de dólares de los contribuyentes durante su mandato”, declaró.

Walz defiende cooperación entre agencias

Por su parte, Walz defendió la participación de agencias estatales en la detección del presunto fraude. En un mensaje publicado en la plataforma X, sostuvo que las redadas fueron posibles gracias a que autoridades estatales identificaron irregularidades y compartieron la información con instancias federales.

Come again? This FBI and DOJ with our DHS partners drafted and executed every search warrant today. But go ahead and take credit for our work while we smoke out the fraud plaguing Minnesota under your governorship. https://t.co/HczInx5sZm — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) April 28, 2026

“Si cometes fraude en Minnesota, te atraparán”, escribió el gobernador, quien destacó la cooperación entre distintos niveles de gobierno como clave para el éxito de las investigaciones.

Además, Walz solicitó una investigación conjunta en torno a las muertes de Alex Pretti y Renee Good, ocurridas durante enfrentamientos con agentes federales de inmigración, instando a que se profundicen las indagaciones.

Críticas adicionales y respuesta federal

Las declaraciones del gobernador fueron rechazadas nuevamente por Emmer, quien, a través de su equipo, calificó sus afirmaciones como “absurdas”. Un portavoz comparó la situación con “un pirómano que se atribuye el mérito de apagar un incendio”.

Over the last several months, we've been reminded what has always been true about Minnesotans – we are strong, we are resilient, we are generous, we are compassionate, and we are in this together. pic.twitter.com/jHftzgBhli — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) April 29, 2026

El Departamento de Justicia de también respondió directamente a Walz, señalando en su cuenta oficial que el gobernador ha estado “demandando, no compartiendo”.

La agencia federal solicitó información adicional al gobierno estatal para avanzar en la investigación, incluyendo datos del programa SNAP, registros electorales y acceso a información sobre extranjeros con antecedentes penales en centros de detención.

La disputa refleja tensiones entre autoridades estatales y federales en torno a la autoría y gestión de las investigaciones, mientras continúa el proceso por el presunto fraude en Minnesota.

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