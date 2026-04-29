Laura Dern se suma al elenco de “The White Lotus”

El equipo de “The White Lotus”, que rueda su cuarta temporada en Francia con una trama ambientada en el Festival de Cannes, vivió días agitados tras la retirada inesperada de Helena Bonham Carter.

La actriz había empezado a trabajar en la serie cuando HBO Max comunicó su salida con un mensaje directo: “Con el rodaje de la cuarta temporada de ‘The White Lotus’ recién iniciado, se hizo evidente que el personaje que Mike White creó para Helena Bonham Carter no encajaba“. El comunicado añadió que ese papel “se ha replanteado, se está reescribiendo y se buscará una nueva actriz en las próximas semanas”, además de subrayar que la plataforma y el director siguen siendo admiradores de la intérprete y esperan colaborar en el futuro.

La situación dejó un vacío importante en un reparto que se había armado con cuidado. La respuesta llegó rápido gracias al director y creador de la serie, Mike White, quien recurrió a una de sus colaboradoras más frecuentes y una figura de peso en la industria: Laura Dern.

La actriz regresa a territorio conocido

Para White y la plataforma, Dern representa una apuesta segura. Su relación con HBO Max se consolidó con producciones que marcaron la pantalla chica reciente, entre ellas “Iluminada”, creada junto al propio director, y “Big Little Lies”, que avanza hacia una tercera temporada con un elenco lleno de figuras como Nicole Kidman, Reese Witherspoon y Shailene Woodley.

La actriz incluso dejó un mensaje en la segunda temporada de “The White Lotus” como la voz de la esposa del personaje interpretado por Michael Imperioli.

Según confirmó “Variety”, Dern no asumirá el rol originalmente pensado para Bonham Carter. White diseñó un personaje completamente nuevo para que la actriz se integre de manera orgánica a esta etapa de la serie, que nació como miniserie y terminó expandiéndose gracias al entusiasmo del público y el reconocimiento de la crítica.

Un reparto lleno de figuras internacionales

La nueva temporada se ha convertido en una de las más ambiciosas de la producción. Junto a Dern, la serie reúne a nombres destacados del cine europeo y estadounidense como Vincent Cassel, Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Chris Messina, Sandra Bernhard, Heather Graham, Rosie Perez y Laura Smet. La mezcla de talentos apunta a una temporada con un tono distinto, impulsada por un escenario tan cinematográfico como el propio festival.

Mientras se instala en este proyecto, Laura Dern también tiene entre manos otra producción relevante con una miniserie basada en la investigación de Julie K. Brown sobre Jeffrey Epstein, recogida en el libro “Perversion of Justice”, donde la actriz interpreta a la periodista.

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