HBO inició el rodaje de “The White Lotus” en Francia

A través de su cuenta de Instagram, HBO ha anunciado que comenzaron con el rodaje de la cuarta temporada de “The White Lotus” en Francia. Luego de meses hablando sobre el elenco y sobre posibles escenarios del país europeo, ya se tiene un panorama más seguro sobre la nueva parte de la serie.

Esta cuarta temporada de la serie creada por Mike White ocurrirá durante el Festival de Cine de Cannes. Aunque el festival será parte de la trama, aún se desconoce si se grabarán escenas en la edición de este año que ocurrirá desde el 12 hasta el 23 de mayo.

Otro de los detalles que se ha compartido sobre la nueva temporada es que no solo se centrarán en los huéspedes de un único hotel de la cadena White & Co., sino que la trama se dividirá en dos hoteles: el Airelles Château de la Messardière, en Saint-Tropez, se convertirá en el White Lotus du Cap, y el Hotel Martinez en la Croisette se transformará en el White Lotus Cannes.

Aunque la Riviera Francesa será parte clave en la historia, también se grabarán algunas escenas en París, la capital francesa.

A inicios de este año se confirmó que Helena Bonham Carter, Chris Messina y Marissa Long serían parte de esta cuarta temporada de “The White Lotus”, serie que ha sido exitosa en la plataforma por seguir la estancia de un grupo de millonarios que se hospedan en una lujosa cadena de hoteles y que se ven relacionados por un asesinato durante la semana de hospedaje.

El elenco está completado por Vincent Cassel, Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Dylan Ennis, Corentin Fila, Ari Graynor, Alexander Ludwig, AJ Michalka, Kumail Nanjiani, Nadia Tereszkiewicz, Chloe Bennet, Sandra Bernhard, Heather Graham, Max Greenfield, Frida Gustavsson, Charlie Hall, Jarrad Paul, Rosie Perez, Ben Schnetzer y Laura Smet.

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