Helena Bonham Carter se despide de “The White Lotus”

El entusiasmo por la cuarta temporada de “The White Lotus” creció, entre los aficionados de la serie, cuando se anunció un elenco que aumentó las expectativas, destacando en él, el nombre de Helena Bonham Carter.

La artista británica, que se ha dado a conocer por películas exitosas como “The Wings of the Dove”, “The King’s Speech” y la saga de “Harry Potter”, era una de las figuras estelares, en la nueva entrega. Sin embargo, la noticia de su salida llegó desde un portavoz de HBO, quien reveló al medio Deadline que el papel que la actriz tenía asignado “no encajaba” una vez que comenzó el trabajo en el set.

Una despedida anticipada

Las cámaras llevan semanas encendidas en la Costa Azul francesa, escenario escogido para lo que será el próximo capítulo de la famosa serie. Según explicó la plataforma al medio estadounidense, hubo señales tempranas de que algo no terminaba de fluir. “Con el rodaje de la cuarta temporada de The White Lotus recién iniciada, se hizo evidente que el personaje que Mike White creó para Helena Bonham Carter no encajaba una vez en el set”, afirmaron.

El mensaje continuó con claridad sobre los siguientes pasos: “El papel se ha replanteado, se está reescribiendo y se buscará una nueva actriz en las próximas semanas”. Aun así, desde la producción insistieron en el aprecio por la intérprete: “HBO, los productores y Mike White lamentan no poder trabajar con ella, pero siguen siendo grandes admiradores y esperan con ilusión colaborar pronto con la legendaria actriz en otro proyecto”.

En el entorno de la serie describen esta situación como un episodio poco habitual, casi excepcional. De acuerdo con lo publicado por el periódico estadounidense, se trata de un movimiento “muy raro” en una producción que acostumbra a tener procesos de selección muy definidos. “White es muy meticuloso con el proceso de selección de actores, buscando a aquellos que mejor encarnen su visión de los personajes”, puntualizaron.

Futuro cambio en la trama

Fuentes cercanas a la dirección explicaron que, una vez que Carter rodó sus primeras escenas, confirmaron que el personaje no se alineaba al rumbo que debía tomar la historia. El rol estaba pensado para tener un peso clave en la trama, por lo que se optó reconstruirlo desde cero y abrir el casting nuevamente.

La salida de la actriz despertó todo tipo de comentarios en redes sociales, en los cuales destacan muchos fans de la serie decepcionados por la decisión tomada, ya que consideran que Helena Bonham Carter es una figura icónica que podría haber llenado la ausencia de Jennifer Coolidge, después de la muerte de su personaje Tanya McQuoid.

Aunque el anuncio sorprendió a muchos, no es la primera vez que la serie ajusta su reparto. En 2024, antes de iniciar rodajes, HBO informó que dejaba fuera a Miloš Biković debido a sus posturas prorrusas en el conflicto de Ucrania. “Hemos decidido separarnos de Miloš Biković y el papel será reestructurado”, dijo entonces la compañía. El actor serbio se hizo conocido en Rusia por sus comentarios a favor de la ocupación de Crimea.

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