Confirman a Helena Bonham Carter, Chris Messina y Marissa Long para la cuarta temporada de ‘The White Lotus’

Finalmente, se han confirmado los rumores de finales del 2025. La actriz Helena Bonham Carter ha sido confirmada como parte del elenco de la cuarta temporada de ‘The White Lotus’ junto con Chris Messina y Marissa Long.

La confirmación fue compartida a través de la misma cuenta de la famosa serie antológica y de las cuentas de HBO. En la misma publicación informaron que el elenco estará completado por Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Alexander Ludwig y AJ Michalka.

La cuarta temporada de la serie, creada por Mike White, tendrá como escenario Francia. Varios medios aseguran que, al contrario de las otras tres temporadas, la historia no solo ocurrirá en un destino playero, sino que también se incluirá la ciudad de París.

Por ahora no se ha difundido información sobre la trama de la nueva temporada ni qué tipos de personaje interpretará cada actor, lo cierto es que cada temporada de ‘The White Lotus’ ha cumplido con una fórmula eficiente que tiene como hilo conductor una cadena de hoteles de lujo.

Sobre el resto del equipo, se destaca que el creador de la serie seguirá figurando como guionista, director y productor ejecutivo. Además, David Bernad y Mark Kamine serán productores ejecutivos.

Ciertamente, la incorporación de Helena Bonham Carter atraerá a muchos otros fanáticos, pues es una de las actrices británicas más importantes, con papeles tan recordados como Bellatrix Lestrange en la adaptación cinematográfica de ‘Harry Potter’, y más recientemente, se transformó en la princesa Margarita para la serie ‘The Crown’.

Por otro lado, este significará el debut de Marissa Long en un proyecto relevante. Hay que recordar que durante las tres temporadas estrenadas de la serie se ha reunido a múltiples actores, entre la lista resaltan: Jennifer Coolidge, F. Murray Abraham, Aubrey Plaza, Michael Imperioli, Connie Britton, Molly Shannon, Alexandra Daddario, Sydney Sweeney, Theo James, Tom Hollander, Carrie Coon, Michelle Monaghan, Parker Posey, Walton Goggins, Lalisa Manobal (Lisa), Patrick Schwarzenegger.

