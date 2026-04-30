Crisis de ballenas grises en San Francisco: desnutrición y muertes preocupan a los investigadores

En la ventosa bahía de San Francisco, en California, destacan el famoso puente Golden Gate, puertos comerciales, puertos deportivos públicos y transbordadores. Pero más recientemente, una nueva presencia está llamando la atención de los lugareños: las ballenas grises del Pacífico Norte Oriental.

Las ballenas han despertado el asombro, ya que los residentes y los investigadores ahora pueden observar de cerca cómo se alimentan, se reproducen e interactúan. También han generado una creciente inquietud: ¿por qué tantas de ellas están desnutridas y mueren?

En 2025 hubo un número récord de 21 ballenas grises muertas en la bahía de San Francisco. En lo que va de año, han muerto siete.

La bahía de 4,140 km² es el estuario más grande de la costa oeste de EE.UU. Antes de 2018, no se sabía que esta especie de ballenas se detuviera de forma estacional o habitual en la bahía, sino que la eludían en su ruta migratoria hacia Baja California, México, y de regreso al Ártico, según Josephine Slaathaug, quien dirigió un estudio reciente sobre la mortalidad de las ballenas grises en la bahía.

Las impresionantes ballenas grises tienen la migración anual más larga de cualquier mamífero, recorriendo aproximadamente entre 15,000 y 20,000 km de ida y vuelta para reproducirse.

“Es un nuevo hábitat que han elegido utilizar”, explica a la BBC la estudiante de posgrado de la Universidad Estatal de Sonoma y autora principal del artículo, señalando los años de fuerte disminución de sus presas en el Ártico.

Muchas de las que han aparecido en la bahía son machos adultos y juveniles que se dirigen al Ártico. Cabe destacar que las ballenas observadas están más delgadas de lo que sería normal en esta época del año, según explican Slaathaug y otros investigadores a la BBC.

“No tienen las reservas de energía necesarias para completar toda la migración de regreso al Ártico, por lo que es posible que el hambre las empuje hacia la bahía”, afirmó.

También han aparecido ballenas grises muertas o moribundas en el estado de Washington y en Oregón. Aunque no se incluyeron en el estudio de Slaathaug, los investigadores creen que los cambios en su comportamiento podrían estar relacionados.

Varios factores a observar

Si bien la falta de alimento puede estar empujando a las ballenas hacia la bahía, no es necesariamente la inanición lo que las está matando. En los últimos años, casi una quinta parte de las ballenas grises que han nadado hacia la bahía de San Francisco han muerto allí, por lo general tras ser embestidas por barcos, según el estudio de Slaathaug publicado en la revista Frontiers in Marine Science.

El estudio de Slaathaug examinó cientos de fotografías de ballenas y cadáveres encontrados en la bahía desde 2018. Su equipo describió “una tasa de mortalidad muy preocupante en la bahía de San Francisco” que siguió aumentando en 2025, siendo las ballenas de la bahía muy susceptibles a los choques con embarcaciones.

Aun así, los investigadores afirman que merece la pena explorar los factores que provocan estas muertes. La bahía ofrece una oportunidad única para comprender mejor los patrones migratorios y cómo el cambio climático está modificando las rutas y el suministro de alimentos.

“Es triste ver una ballena muerta. Es aún más triste ver una ballena muerta a la que quizá hayas reconocido por haberla estudiado. Pero también hay mucho que podemos aprender”, afirmó Kathi George, cuyo equipo ayudó a Slaathaug en su investigación y en varias necropsias.

Las ballenas, dijo, pueden ser presagios de cambios más grandes bajo la superficie del océano.

El hecho de que los avistamientos y varamientos de ballenas hayan comenzado antes de lo habitual esta temporada -empezando con dos en enero, cuando el pico suele darse en abril- es motivo de preocupación, ya que indica que estas criaturas están en más apuros de lo que se pensaba inicialmente.

Slaathaug y sus colegas también han observado un número muy bajo de crías, lo que indica una baja tasa de natalidad. Eso podría significar que esta población no se está recuperando ni repuntando como lo ha hecho en épocas anteriores de declive poblacional.

“Eso, junto con la elevada tasa de mortalidad causada por el ser humano en esta zona, realmente lleva a los científicos a preocuparse y a buscar formas de encontrar soluciones”, afirmó Slaathaug.

Moe Flannery, coautora del estudio, dijo a la BBC que esta es la primera vez en décadas en que el problema parece inminente. Afirma que los científicos están aprendiendo a hacer que las aguas desde Alaska hasta México sean más seguras para las ballenas.

Los choques de ballenas con embarcaciones en la bahía de San Francisco han sido un factor de riesgo. (Foto: Getty Images)

Una población en crisis

La población de ballenas grises que habita la costa oeste de Norteamérica no se considera en peligro de extinción. Sin embargo, su número ha descendido de 27,000 en 2016 a 12,500 en 2025, una disminución que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE.UU. ha calificado de “evento de mortalidad inusual”.

“Se trata de una crisis inmediata que hay que abordar, y este artículo es solo el primer paso para recopilar los datos científicos necesarios que sirvan de base para la conservación y la gestión de esta especie que se encuentra en peligro”, afirmó Flannery.

Ese peligro se vuelve inminente también para los seres humanos cuando una ballena gris de entre 30 y 40 toneladas comienza a flotar en la bahía, como ocurrió a principios de este año. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU. remolcó el cadáver hasta una playa apartada para que George y su equipo realizaran una necropsia.

Pero, en un giro inusual de los acontecimientos, George explicó que su equipo aún no había llegado a la primera ballena cuando recibieron una llamada sobre una segunda que requería atención inmediata.

“Por desgracia, no teníamos dónde colocar a la ballena, así que salió flotando de la bahía”, afirmó.

Las aguas de la bahía están algo encerradas y relativamente congestionadas por grandes buques portacontenedores, transbordadores y puertos deportivos públicos, lo que aumenta la posibilidad de que una ballena -muerta o viva- colisione con una embarcación.

Existe la urgencia de “sacar a estas ballenas de las rutas de navegación lo antes posible”, afirmó Gary Reed, director de tráfico marítimo de la Guardia Costera de EE.UU. en San Francisco, quien colabora con George y una coalición de industrias para mantener el puerto seguro para las ballenas y otros animales salvajes.

Los expertos han registrado la muerte de ballenas por desnutrición en la bahía de San Francisco, incluso de ejemplares jóvenes. (Foto: Getty Images)

La Guardia Costera y las compañías de transbordadores han implementado medidas de seguridad y se está formando a los capitanes para que dejen espacio a las ballenas, reduzcan la velocidad y comuniquen los avistamientos. Reed espera instalar pronto una cámara de infrarrojos en la isla Angel para vigilar a las ballenas que salen a la superficie por la noche y en zonas de mucho tráfico.

“Estamos dispuestos a probar cualquier cosa que se nos ocurra, a ver qué funciona”, afirmó.

Las ballenas grises ya han protagonizado una increíble recuperación anteriormente, sobre todo cuando Estados Unidos puso fin a la caza comercial e introdujo la Ley de Protección de Mamíferos Marinos a principios de la década de 1970, señaló Michelle Barbieri Lino, veterinaria especializada en fauna silvestre y quien no formó parte del estudio.

“Son una especie que nos hace sentir asombro por cómo estos animales pueden recuperarse de los factores de estrés y el impacto”, afirmó, señalando que las ballenas grises son criaturas inteligentes que probablemente estén probando la bahía como “un lugar para comer un tentempié” en su largo viaje de regreso al Ártico.

Esto, dijo, ofrece un rayo de esperanza.

“Si cuentan con las protecciones que necesitan en la bahía de San Francisco, este podría ser un lugar donde puedan crear con éxito una nueva parada para alimentarse que les ayude a completar su migración, volver de nuevo y prosperar”, afirmó Lino.

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