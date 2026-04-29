Trump busca apresurar a irán para sellar un acuerdo no nuclear y de paz

El presidente Donald Trump cuestionó la capacidad de negociación de Irán y está presionando para que el país persa pueda establecer concensos que lleven a un pacto no nuclear y de paz.

A través de la plataforma Truth Social, el republicano instó este miércoles a las autoridades de Teherán a trabajar con rapidez.

“Irán no logra ponerse de acuerdo. No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear. ¡Más les vale espabilar pronto!”, declaró el mandatario, quien cerró su mensaje señalando: “¡NO MÁS SR. AMABLE!”

Cuestionamientos al liderazgo actual de Irán

Irán se encontraría en una situación crítica de liderazgo interno, según declaraciones previas del mandatario, al afirmar que las autoridades persas solicitaron la reapertura del estrecho de Ormuz a la brevedad posible mientras intentan resolver sus conflictos de mando.

La tensión actual se centra en la propuesta de Teherán para reactivar el tránsito en esta vía marítima estratégica, por donde circulaba el 20% del crudo mundial. El plan iraní sugiere postergar el debate sobre el programa nuclear y exige que Washington levante el bloqueo naval en sus costas.

Sin embargo, fuentes consultadas por CNN indican que el presidente no está dispuesto a aceptar estas condiciones, sino buscar garantías estrictas sobre las reservas de uranio enriquecido y el armamento nuclear antes de ceder en la presión económica y logística, con el fin de asegurar un acuerdo definitivo.

¿Cómo marchan las conversaciones de paz?

Pese a que la Casa Blanca extendió el alto el fuego de forma indefinida la semana pasada para facilitar el acercamiento, el proceso diplomático no ha avanzado. Una segunda ronda de diálogos prevista en Pakistán no se concretó, aun con la presencia del canciller iraní en Islamabad.

Eentretanto, la administración Trump mantiene la vigilancia sobre el programa nuclear mientras evalúa si la propuesta de Teherán cumple con sus expectativas de seguridad nacional.

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