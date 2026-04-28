Marco Rubio rechaza propuesta de paz iraní y critica su postura nuclear

El Secretario de Estado, Marco Rubio, rechazó la reciente oferta de paz de Irán al considerar que no cumple con las exigencias fundamentales de la administración Trump.

En una entrevista concedida a Fox News el lunes, el señaló que la propuesta iraní evita el desarme nuclear, un punto innegociable para el gobierno estadounidense tras tres meses de conflicto armado: “La cuestión nuclear es la razón principal por la que estamos en esto”.

El plan de Irán plantea una reducción del control militar en el estrecho de Ormuz a cambio de que Estados Unidos levante el bloqueo económico actual, según afirman dos funcionarios estadounidenses a ABC News.

Sin embargo, el documento sugiere postergar las negociaciones sobre el programa nuclear para una fecha sin definir.

Disputa por el tráfico en el estrecho de Ormuz

Asimismo, otro punto de fricción es el cobro de peajes y la gestión del estrecho de Ormuz. Estados Unidos sostiene que no aceptará que Irán mantenga la autoridad sobre esta ruta comercial estratégica.

“Se trata de vías navegables internacionales. No pueden normalizar, ni podemos tolerar que intenten normalizar, un sistema en el que los iraníes decidan quién puede usar una vía navegable internacional y cuánto hay que pagarles por usarla“, enfatizó Rubio.

Incertidumbre sobre el liderazgo de Irán

Rubio también cuestionó la autoridad real del nuevo Líder Supremo, Mojtaba Khamenei, y la fragmentación de las facciones en Teherán, al poner en duda la capacidad de Irán de cumplir acuerdos internacionales por las fracciones internas de ese país.

“Tenemos indicios de que sí (está vivo). Obviamente, ellos afirman que lo está. No tenemos pruebas de que no lo esté”, agregó Rubio. “Creo que estar vivo y estar en el poder son dos cosas distintas. Se puede estar vivo, pero creo que la pregunta sin resolver aquí es si tiene la misma credibilidad que tenía su padre”.

Finalmente, el Secretario sugirió que la propuesta podría carecer de validez interna, al afirmar que aún existen dudas sobre si la persona que la presentó tenía la autoridad para hacerlo, aunque reconoció que los iraníes “se toman en serio la tarea de salir del lío en el que se encuentran”.

Sigue leyendo:

– Parlamento de Irán asegura que EE.UU. no tiene más opción que aceptar sus condiciones

– Trump cancela viaje a Pakistán de enviados especiales para negociaciones con Irán

– Irán plantea nueva oferta a EE.UU. para diálogo nuclear y reabrir el estrecho de Ormuz