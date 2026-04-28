Trump dijo estar insatisfecho con nueva propuesta de Irán para avanzar en negociaciones

WASHINGTON – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría comunicado a su equipo que está insatisfecho con la nueva propuesta de Irán para avanzar las negociaciones estancadas y reabrir el estrecho de Ormuz sin incluir un diálogo nuclear inmediato, informan este martes medios estadounidenses.

El mandatario dio a conocer su postura en una reunión la víspera con sus asesores de Seguridad Nacional en la Casa Blanca, en la que se analizó la propuesta de Teherán, según personas con conocimiento de los hechos citadas por The New York Times y CNN.

En ese encuentro, Trump habría dado a entender que no está inclinado a aceptar el plan, que también insta a Washington a levantar el bloque naval impuesto a las costas iraníes, indicó una de las fuentes a la cadena CNN.

La reapertura de la vía estratégica, por donde pasaba el 20 % del crudo mundial, sin abordar garantías de que Irán pueda obtener un arma nuclear o el futuro de sus reservas de uranio enriquecido, podría no ajustarse a las aspiraciones de Trump para vender el acuerdo como una victoria, advirtieron las fuentes.

La portavoz de la Administración, Karoline Leavitt, confirmó este lunes que Trump estaba discutiendo la propuesta con su equipo.

“No diría que lo estén considerando. Simplemente diría que esta mañana hubo una conversación a la cual no quiero adelantarme”, agregó Leavitt, quien insistió en que “las líneas rojas del presidente con respecto a Irán han quedado muy, muy claras”.

Entre los principales objetivos de la guerra lanzada por EE.UU. e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, Trump ha insistido en que quieren impedir que la República Islámica tenga acceso a un arma nuclear.

El paso por el estrecho de Ormuz fue interrumpido por Irán como represalia por el conflicto, lo que ha afectado las cadenas de suministro, disparado los precios de los hidrocarburos y elevado la incertidumbre de los mercados mundiales.

En EE.UU., donde ya la gasolina supera los $4.17 dólares promedio por galón, los elevados precios ya empiezan a hacer mella en la popularidad del presidente estadounidense, que llegó a la Casa Blanca con la promesa de luchar contra la inflación, y amenazan con influir en las próximas elecciones legislativas de medio término en noviembre.

Trump extendió la semana pasada el cese el fuego con Teherán de manera indefinida para propiciar un diálogo que por ahora se encuentra estancado después de que el propio presidente estadounidense cancelara el viaje de sus enviados a Pakistán para una segunda ronda de conversaciones con los iraníes.

La nueva propuesta iraní, reportada por el portal Axios este domingo, plantea que el alto el fuego se extendería por un largo período o que ambas partes acordarían el fin definitivo de la guerra y que las negociaciones nucleares comenzarían posteriormente, una vez abierto el estrecho y levantado el bloqueo de Washington a las costas iraníes.

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