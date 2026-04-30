Barcelona podría conquistar LaLiga este fin de semana con combinación de resultados

El Barcelona podría coronarse campeón de La Liga este fin de semana si consigue una victoria y la combina con una caída del Real Madrid.

El club catalán está arriba por 11 puntos con cinco jornadas por disputarse. Barcelona está obligado a ganar contra el Osasuna y el Madrid no tiene margen de maniobra ante el Espanyol.

De mantenerse la misma distancia de puntos para la siguiente jornada, Barcelona podría conquistar LaLiga con un triunfo ante el Real Madrid, partido que se disputará en el Camp Nou.

El club de Hansi Flick ha tenido un gran racha en el torneo local con nueve victorias consecutivas. La racha se cortó con la derrota ante el Atlético de Madrid por la Champions League.

Why the big smile, Rapha? 😄 pic.twitter.com/EvCzDQmIxR — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 30, 2026

El brasileño Raphael Dias ‘Raphinha’, el danés Andreas Christensen y Marc Bernal participaron parcialmente este miércoles en la sesión de entrenamiento del equipo catalán, que prepara el encuentro de este sábado en Pamplona ante Osasuna.

Osasuna no ha perdido más de 2 partidos en casa en LaLiga

Osasuna, que ocupa la novena posición, solo ha perdido dos veces en su estadio El Sadar esta temporada y acumula una racha de 10 partidos consecutivos en casa sin conocer la derrota.

El equipo de Pamplona viene de ganar ante el Sevilla 2-1, y solo ha perdido un partidos en las últimas cinco fechas

Barcelona ganó por última vez en El Sadar en 2022 cuando ganó con un hombre menos por 2-1 gracias a un gol de Pedri y Raphinha.

Osasuna logró una victoria agónica ante el Sevilla con un gol en el minuto 100 de Catena, tras un partido muy igualado que se resolvió en el descuento en un El Sadar entregado que celebró una remontada clave para los rojillos y que deja muy tocado al Sevilla.

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