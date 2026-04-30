Inglés Ashley Young anuncia su retiro del fútbol a los 40 años

Ashley Young, histórico carrilero y extremo inglés, anunció este jueves que colgará las botas de forma oficial a los 40 años. Su último baile tendrá lugar este sábado en una jornada que podría ser histórica tanto para él como para su actual club, el Ipswich Town.

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“Ha sido un gran viaje que nunca me podría haber imaginado cuando era un niño. Pero este sueño llega a su fin este sábado”, compartió Young a través de sus redes sociales, haciendo balance de una trayectoria profesional que se ha extendido por más de 23 años.

Aunque se formó en el Watford y brilló en el Aston Villa, fue en el Manchester United donde Young alcanzó su cénit futbolístico. Durante su etapa en Old Trafford (2011-2020), fue pieza clave para la consecución de:

Premier League (2012-2013) – La última bajo el mando de Sir Alex Ferguson.

UEFA Europa League (2016-2017).

FA Cup, Copa de la Liga y Community Shield.

Su hambre de títulos no se detuvo en Inglaterra. En la temporada 2020-2021, Young se convirtió en uno de los pocos británicos en conquistar Italia al alzar el título de la Serie A con el Inter de Milán.

El destino ha querido que el último partido de Young sea de alta tensión. El Ipswich Town se juega el ascenso directo a la Premier League este sábado frente al Queens Park Rangers. Si el Ipswich vence, Young se retirará devolviendo al equipo a la máxima categoría.

Trayectoria internacional

Con la selección de Inglaterra, Young defendió la camiseta de los Three Lions en 39 ocasiones, anotando siete goles. Su presencia fue fundamental en la Eurocopa 2012 y, especialmente, en el Mundial de Rusia 2018, donde su veteranía ayudó al conjunto de Gareth Southgate a alcanzar las semifinales.

Con pasos por Watford, Aston Villa (en dos etapas), Manchester United, Inter, Everton e Ipswich, Ashley Young se retira como un ejemplo de profesionalidad y adaptabilidad, habiendo evolucionado de ser un extremo punzante a uno de los laterales más fiables de la última década.

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