FIFA anuncia cifra récord de $871 millones de dólares en premios para el Mundial 2026

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá será histórico. No solo por la participación de 48 selecciones, sino por la cifra económica récord que se repartirá entre las selecciones.

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El Consejo de la FIFA que se dio a 44 días del Mundial en Vancouver, Canadá, aprobó aumentar la asignación económica para las selecciones que participarán en la Copa Mundial 2026, con una bolsa total de $871 millones.

La cifra representa un incremento del 15 % frente a ediciones anteriores y se distribuirá entre las 48 federaciones clasificadas al torneo. La cantidad supera ampliamente los $727 millones de dólares anunciados inicialmente en diciembre.

¿Por qué la FIFA aumentó las recompensas del Mundial 2026?

Las federaciones nacionales expresaron preocupación por el aumento de costos operativos para participar en el torneo que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

También, gracias al crecimiento comercial del torneo. Según datos de la FIFA, el Mundial es la mayor fuente de ingresos, lo que permite ampliar los recursos destinados a federaciones y programas de desarrollo.

Premios de la FIFA en el Mundial 2026

Campeón: $50 millones de dólares.

Subcampeón: $33 millones de dólares.

Tercer lugar: $29 millones de dólares.

Cuarto lugar: $27 millones de dólares.

El premio ya representaba un aumento del 50 % respecto al dinero entregado en el Mundial Qatar 2022. En esa edición, el monto total asignado fue de $440 millones.

Ahora, el nuevo esquema incluye aumentos directos en tres frentes clave. La subvención de preparación sube de $1.5 a $2.5 millones por equipo.

El premio por clasificación pasa de nueve a $10 millones. Además, se suman contribuciones adicionales superiores a $16 millones para cubrir costos logísticos de delegaciones y ampliar la asignación de entradas para cada selección.

Ante esto, el presidente de la FIFA señaló que el organismo atraviesa su mejor situación financiera. “Esto nos permite brindar ayudas sin precedentes a todas las federaciones miembro”, afirmó.



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