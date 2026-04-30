Despega el primer vuelo comercial directo desde EE.UU. a Venezuela en siete años

De manera oficial, se reanudaron los vuelos comerciales directos entre los Estados Unidos y Venezuela este jueves a través de la aerolínea American Airlines, que partió desde el Aeropuerto Internacional de Miami con destino al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en Caracas, marcando el fin de una suspensión de servicios que se extendió por casi siete años.

La jornada de reapertura en la terminal aérea de Miami contó con una recepción temática que incluyó elementos de la cultura venezolana, como banderas y alimentos tradicionales, pues es el primer vuelo directo desde 2019. La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, estuvo presente durante los actos previos al embarque de los pasajeros.

El capitán Ric Wilson, a la izquierda, y el primer oficial Robert Neider, a la derecha, sostienen banderas venezolanas y estadounidenses junto con otros miembros de la tripulación del vuelo AA3599 de American Airlines momentos antes del vuelo. (Foto: Rebecca Blackwell/ AP)

Funcionarios de la Casa Blanca estuvieron en el vuelo

Fuentes vinculadas al Gobierno de los Estados Unidos confirmaron que en este primer vuelo viajaron también funcionarios de transporte y de diversas carteras de la Casa Blanca.

American Airlines, que mantuvo operaciones en el país suramericano desde 1987 hasta la interrupción de la ruta en 2019, habilitó nuevamente los mostradores con el anuncio: “Caracas Check-in”.

Suspensión de 2019 en tiempos de Nicolás Maduro

La conexión aérea directa entre ambas naciones fue suspendida en el año 2019 debido a las fricciones políticas entre las administraciones de Nicolás Maduro y Donald Trump. Desde entonces, los viajeros debían realizar escalas en terceros países para trasladarse entre Miami y la capital venezolana.

Durante el proceso de abordaje, una pasajera declaró a la cadena Fox News: “Estamos muy emocionados porque se está abriendo una conexión más cercana con nuestras familias y nuestros países”. No obstante, varios usuarios del servicio optaron por no ser identificados o declinaron ofrecer declaraciones a los medios de comunicación presentes alegando “por razones de seguridad”.

Precios elevados y exigencias migratorias

Los precios de los boletos representan el primer gran filtro para los viajeros, y es que según datos del sitio web de American Airlines, los pasajes de ida y vuelta para finales de abril superaron los 2.700 dólares, aunque se observa una tendencia a la baja para mayo, con tarifas cercanas a los 1.000 dólares.

Sin embargo, no es solo el primer inconveniente, pues también se suman las restricciones migratorias vigentes, que incluyen la exigencia de visado estadounidense para ciudadanos venezolanos y, de momento, la falta de sedes consulares operativas de Venezuela en territorio estadounidense.

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