EE.UU. evita responder sobre las recompensas por Diosdado Cabello y Padrino López

El gobierno de Estados Unidos evitó responder sobre el estatus actual de las recompensas ofrecidas por información que conduzca a la captura de Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, pese a consultas realizadas por el periodista venezolano Jorge Agobian, corresponsal en la Casa Blanca.

Según detalló el propio Agobian, la pregunta fue enviada al Departamento de Estado para confirmar si las recompensas —de $25 millones de dólares en el caso de Cabello y $15 millones en el de Padrino— continúan vigentes. La respuesta oficial no abordó el punto.

“La administración Trump sigue comprometida con avanzar el plan de tres pasos para la estabilización, recuperación económica, reconciliación y transición democrática de Venezuela”, indicó un funcionario del Departamento de Estado en un mensaje escrito.

La agencia no se refirió a las recompensas ni al estatus de ambos dirigentes.

Ante la falta de precisión, el periodista replicó la consulta al Departamento de Defensa, que lo remitió al Departamento de Justicia. Hasta el momento de su reporte, esa instancia no había ofrecido respuesta. La Casa Blanca, por su parte, solicitó más tiempo para pronunciarse.

Pese al silencio oficial, en la página web del Departamento de Estado siguen publicadas las recompensas. En el caso de Cabello, el monto asciende a $25 millones de dólares, incluso actualizado en enero de este año, por presunta conspiración de narcotráfico asociada al llamado Cartel de los Soles.

Para Padrino López, la recompensa se mantiene en 15 millones de dólares.

Ambos funcionarios han rechazado esas acusaciones. Cabello ha sostenido en varias ocasiones que el Cartel de los Soles no existe y que se trata de un “invento” de Estados Unidos.

Consultado sobre este tipo de respuestas oficiales, el exembajador de Estados Unidos en Venezuela, James Story, señaló al periodista que es habitual que no se ofrezcan detalles sobre acciones o decisiones en curso, especialmente en casos sensibles.

No obstante, apuntó que la permanencia de figuras señaladas dentro del poder complica los escenarios de transición, como ocurre en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero.

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