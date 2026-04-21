Venezolano con cáncer agresivo pide visa humanitaria para que sus padres viajen a EE.UU.

Un joven migrante venezolano de 24 años enfrenta un cáncer agresivo en Estados Unidos mientras intenta lograr que sus padres obtengan una visa humanitaria para que puedan acompañarlo en medio de la enfermedad.

Leomar Herrera llegó a Orlando hace dos años en busca de mejores oportunidades. Hoy, su realidad es otra: un diagnóstico de cáncer que se ha extendido a varias partes de su cuerpo.

“Se me pasó para la parte de la pelvis, tengo en los pulmones, tengo en el estómago, en el brazo izquierdo, aquí en el hombro y aquí en la parte de la cabeza. Y realmente no sé en qué otra parte del cuerpo tenga”, relató a Telemundo.

El joven explicó que ya fue sometido a una cirugía en la que le extirparon un tumor de gran tamaño. “Era como un coco”, dijo al describirlo.

Sin embargo, la enfermedad avanzó y su estado sigue siendo delicado.

En medio de este panorama, su principal preocupación es que sus padres, que permanecen en el estado Táchira, en Venezuela, puedan viajar a Estados Unidos para acompañarlo. “Quiero que estén aquí conmigo dándome un apoyo… ya tengo dos años que no los veo”, expresó.

De acuerdo con Telemundo, la opción que tiene es solicitar un parole humanitario o una visa especial, mecanismos que suelen otorgarse en situaciones excepcionales y que son evaluados caso por caso por las autoridades migratorias.

Leomar Herrera tiene 24 años. Crédito: José Francisco Herrera Guerrero / GoFundMe | Cortesía

El abogado de inmigración Antonio Ramos explicó al medio que el proceso exige varios requisitos, entre ellos presentar los historiales médicos, contar con un patrocinador en Estados Unidos y que los familiares tengan sus documentos en regla.

Aún cumpliendo estas condiciones, no hay garantías de aprobación ni de rapidez en la respuesta.

El caso también ha generado apoyo a través de una campaña en GoFundMe, donde el propio joven ha compartido actualizaciones sobre su estado. En un mensaje, agradeció la ayuda recibida y explicó que, tras ser dado de alta temporalmente, debe regresar a Tampa para continuar evaluaciones médicas.

“Estoy pasando por uno de los momentos más difíciles de mi vida, pero ver todo este apoyo me está dando fuerzas que no sabía que tenía”, escribió.

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