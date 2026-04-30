Dos jugadores de Orlando Magic simularon consumir droga antes de un partido de playoffs

La NBA acapara estos días la atención de todos los seguidores por los playoffs y en el último partido entre los Orlando Magic y los Detroit Pistons, un vídeo previo al inicio del duelo se hizo viral por el polémico saludo entre Goga Bitadze y Noah Penda, de los Magic.

Mientras los jugadores se preparaban para salir a la cancha, Goga Bitadze y Noah Penda fueron grabados simulando el consumo de drogas en una rutina previa al partido que se ha viralizado en redes sociales.

Noah Penda and Goga Bitadze’s handshake is wild 💀



(via @jkylemann) pic.twitter.com/IIgRtfzeUj — Legion Hoops (@LegionHoops) April 28, 2026

Sucedió en el cuarto partido de la serie disputado en el Kia Center, de Orlando. De hecho, Raymond Felton, jugador que ha disputado 15 temporadas en la NBA, manifestó en el podcast ‘ToTheBaha’ su preocupación por el saludo entre ambos jugadores.

Criticas en la NBA

“Se les está yendo de las manos, hermano. Esta basura ya no agrada. Es que ya estoy harto… Hay un montón de cosas de las que nos reímos aquí sentados. Un montón de cosas de las que decimos: ‘Qué locura’, pero eso es una auténtica mierda”, expuso Felton.

El exjugador de New York Knicks completó: “Es pésimo para la marca de la NBA, es pésimo para los Orlando Magic, y es simplemente una porquería para ti mismo como, como individuo”.

“Te lo voy a explicar en estos términos. En un equipo adecuado, si eso se filtra, él no debería volver el año que viene. No estaría en el plantel. La liga podría sacarlo así de fácil… No se trata de que sea una distracción, sino del hecho de que lo hiciste, y hoy en día hay cámaras por todas partes. Si se filtra y se vuelve viral, estás acabado, solo por una broma”, indicó Felton.

Luego, cerró su idea: “Esas cosas son las que no se deben hacer. Me refiero a que te estás preparando para un partido. Están todos en la fila, listos para salir a la cancha y te comportas como si estuvieras esnifando cocaína. Es una locura”.

“It’s getting out of hand… It’s bullsh*t to the brand of the NBA, bullsh*t to the brand of the Orlando Magic and it’s just bullsh*t to yourself as an individual.”



Raymond Felton on Noah Penda’s viral pregame handshake 👀



(via @ToTheBaha) pic.twitter.com/jQxyHXGBhp — ClutchPoints (@ClutchPoints) April 28, 2026

Por su parte, Charlie Villanueva, otro ex jugador que pasó por los Pistons en sus 11 temporadas en la NBA, fue tajante sobre el saludo de la polémica: “¿Eso es gracioso? Realmente no es gracioso. Te aseguro que, ahora que se ha hecho público, alguien se lo habrá hecho saber. Estoy seguro de que ya no volverá a dar ese apretón de manos“.

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