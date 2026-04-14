La leyenda Dick Vitale anuncia quinto diagnóstico de cáncer a los 86 años

Dick Vitale, legendario locutor de baloncesto universitario, anunció el pasado lunes que le han diagnosticado cáncer por quinta vez. ESPN compartió su nuevo parte médico a través de una declaración.

“Hoy, mi oncólogo, el Dr. Brown, me informó que los resultados de mi biopsia han confirmado un diagnóstico de melanoma en mi cavidad pulmonar y hepática”, informó Vitale.

El locutor de 86 años anunció que comenzará un tratamiento de inmunoterapia y se mostró optimista de cara al futuro. “Planeo ganar esta batalla (…) Soy cuatro de cuatro, y estoy completamente seguro de que voy a lograrlo cinco de cinco”, dijo.

Sharing a health update on behalf of @DickieV



Your ESPN family is with you every step of the way, Dick ❤️ pic.twitter.com/Uvoiv6dedN — ESPN PR (@ESPNPR) April 13, 2026

Hace una semana, el pasado 8 de abril, Vitale había revelado que en unos exámenes se habían detectado anomalías que obligaron a realizar biopsias.

“Como muchos otros, cada vez que voy a cualquier tipo de prueba soy un desastre nervioso”, puntualizó Vitale a través de un comunicado.

“El último ejemplo son mis escaneos de la semana pasada. La ansiedad que sientes por la incertidumbre está fuera de serie. Simplemente nunca sabes lo que viene después, y puede ser sorprendente o aterrador”, añadió.

A health update from @DickieV that he asked me to share pic.twitter.com/N7W6UzLfVX — Josh Krulewitz (@jksports) April 8, 2026

Just leaving hospital after Biopsy / now anesthesia has worn off. Hope & pray for good results as they did study of my lungs where spots showed in Pet Scan & MRI’s ! pic.twitter.com/CwllVW1cZ1 — Dick Vitale (@DickieV) April 10, 2026

Las batallas contra el cáncer de Dick Vitale

Vitale ha sido diagnosticado con cáncer cuatro veces y ha logrado superarlas. El legendario locutor fue diagnosticado inicialmente con melanoma en 2021.

Meses después también había sido diagnosticado con linfoma. Logró ganar la batalla y quedar libre de cáncer, pero la enfermedad volvió en 2023 cuando confesó un diagnóstico de cáncer en las cuerdas vocales.

En 2024, Vitale compartió que se le detectó cáncer de ganglio linfático. Se sometió a una cirugía para extirpar los ganglios linfáticos cancerosos días después.

En enero de 2025, Dick hizo pública su cuarta victoria contra el cáncer. Regresó a la cabina de transmisión en un papel limitado durante la temporada de baloncesto universitario, llamando a varios partidos de alto perfil para ESPN y Turner Sports.

Vitale estuvo en un enfrentamiento entre Indiana y Kentucky en diciembre en ESPN junto a Charles Barkley. Posteriormente, participó en un enfrentamiento de una serie de cuatro entre Texas y NC State el mes pasado, de nuevo con Barkley. También trabajó en varios partidos a lo largo de la temporada para ESPN.

El legado de Dick Vitale

Dick Vitale nació el 9 de junio de 1939 en Passaic, Nueva Jersey. Estudió en Seton Hall University (Administración de Empresas) y obtuvo una maestría en Educación en William Paterson University. Comenzó como maestro y entrenador en escuelas públicas de Nueva Jersey.

Fue entrenador en la ‘High School’ y dirigió a Garfield High School desde 1963 hasta 1964. Luego en East Rutherford High School, donde logró un récord de 131–47 y dos campeonatos estatales.

En 1971 fue asistente en Rutgers University hasta 1973. Llegó a ser entrenador principal en University of Detroit por cuatro campañas con récord de 78–30.

Dick Vitale en la NBA

En 1978 fue entrenador de Detroit Pistons por una temporada. Dejó récord de 34–60 antes de ser despedido a inicios de la temporada 1979-1980.

Tras su despido, fue contratado por la cadena ESPN, justo después del lanzamiento del canal. Ahí se convirtió en la voz más reconocible del baloncesto universitario en Estados Unidos.

Popularizó frases como: “It’s awesome, baby”; “Diaper dandy!” (para referirse a un novato excepcional). Narró más de 1.000 partidos y se volvió un ícono cultural del deporte.



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