Gianni Infantino confirma que Irán jugará en Estados Unidos en Mundial 2026

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, confirmó este jueves que Irán jugará el Mundial que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México el próximo verano.

“Por supuesto, Irán va a jugar en los Estados Unidos de América. El motivo es muy sencillo. Tenemos que unirnos y acercarnos a la gente. La FIFA une al mundo. Tenemos que recordar siempre que hay que ser positivos”, dijo durante el congreso anual de la organización.

“Hay que mostrarnos contentos. Hay problemas suficientes en el mundo. Si nadie trata de unirnos… ¿Qué va a pasar en nuestro mundo? Es una oportunidad que tenemos en el congreso y en el Mundial. Tenemos el poder y la magia de estar todos unidos porque todos unidos somos invencibles”, añadió.

Infantino disipó en apenas unos segundos las dudas sobre la presencia de Irán en la Copa del Mundo por la guerra con Estados Unidos.

BREAKING: FIFA president Gianni Infantino says Iran will participate at the World Cup this summer and they will play their group games in the US as originally planned 🚨 pic.twitter.com/ilHt7gfSVC — Sky Sports News (@SkySportsNews) April 30, 2026

Irán no estuvo presente en Congreso de FIFA

Sin embargo, la federación miembro de Irán no estaba presente en el congreso que se celebra en Vancouver (Canadá). El secretario general de la FIFA, Mattias Grafström pasó lista a las 211 federaciones y sólo faltó una, la iraní.

Se esperaba la presencia del presidente de su federación, Mehdi Taj, pero, según informó la agencia de noticias Tasnim, tuvo que regresar a Irán junto al resto de su expedición por “el comportamiento inapropiado de los funcionarios de inmigración” del aeropuerto de Toronto.

Irán alcanzó el Mundial tras liderar el Grupo A en la tercera ronda de la fase de clasificación de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y está encuadrada en el Grupo G con tres partidos previstos en Los Ángeles (frente a Nueva Zelanda y Bélgica) y en Seattle (ante Egipto).

Finalmente, Infantino, ante todas las federaciones miembro presentes en el congreso anual de la FIFA, confirmó su idea de que Irán no falte a la cita más importante del planeta fútbol. En sus primeras palabras de su alocución, fue contundente: “Por supuesto, Irán va a jugar en los Estados Unidos”.

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