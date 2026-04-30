El emotivo correo masivo de Alex Cora a los Red Sox: “No den por sentado a Fenway Park”

La etapa de Alex Cora con los Red Sox llegó abruptamente a su fin de abrupta tras ser despedido la semana pasada junto a gran parte de su cuerpo técnico. En ese sentido el puertorriqueño dejó claro que siente el alivio de quien abandona un barco que hace tiempo comenzó a hacer aguas.

Horas después de su salida, Cora envió mensajes a periodistas cercanos con una frase reveladora: “Estoy contento”. En sus redes sociales, se le vio cenando y sonriendo con su equipo de trabajo, y esta semana rechazó formalmente el puesto de mánager de los Philadelphia Phillies, citando su deseo de ser “padre a tiempo completo”.

Según reseñó Masslive, Cora envió un correo electrónico a toda la organización de los Red Sox (desde la oficina central hasta el personal operativo) agradeciendo la experiencia de casi una década en Boston.

“No des por sentada la experiencia de Fenway, tu lugar de trabajo es el mejor del mundo”, escribió Cora, enfatizando la magia del histórico parque que conoció como jugador en 2007 y como estratega en 2018.

Cora admitió sentirse decepcionado por no “terminar el trabajo”, pero afirmó respetar la nueva dirección de la franquicia, agradeciendo el respeto con el que fue tratado.

La salida del mánager parece ser la consecuencia final de una serie de decisiones cuestionables por parte del Director de Béisbol, Craig Breslow, y el dueño John Henry. Tras una sorprendente carrera en los playoffs en 2025, el equipo se desmoronó debido a una pretemporada marcada por la inacción y los errores estratégicos

Alex Cora no solo dirigió al equipo; fue parte de su identidad. Vivió las glorias del 2007 y el 2018, y su conexión con la ciudad y los aficionados fue innegable.

El vacío que deja Cora en el banquillo será difícil de llenar, especialmente porque la afición ahora apunta directamente hacia Breslow y Henry como los verdaderos responsables de la crisis en Massachusetts.

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