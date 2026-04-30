Lesión de Giorgian De Arrascaeta encendió las alarmas en Uruguay de cara al Mundial 2026

La selección de Uruguay encendió las alarmas a 47 días de su debut en el Mundial 2026. Giorgian De Arrascaeta se fracturó la clavícula derecha durante el empate 1-1 entre Flamengo y Estudiantes por la Copa Libertadores, y su recuperación lo dejaría al límite de cara a la cita mundialista.

Este jueves por la mañana ya fue sometido a una intervención quirúrgica por la lesión.

La lesión se produjo en el primer tiempo, cuando Ezequiel Piovi intentó quitarle la pelota desde atrás. El contacto no pareció grave, pero el mediocampista cayó con todo el peso sobre su hombro. Aunque intentó seguir en cancha, el dolor lo obligó a salir rápidamente y fue reemplazado por Jorge Carrascal.

Tras ser retirado con visibles gestos de dolor y evitando mover la zona afectada, fue trasladado a Instituto Médico Platense, donde los estudios ratificaron el peor escenario.

🇺🇾‼️ Esta es la jugada en la que De Arrascaeta sufre la FRACTURA de clavícula.



⚠️ El plazo de recuperación es de 6 a 12 SEMANAS, todo indica que SE PERDERÁ EL MUNDIAL.



Durísima baja para Uruguay. ⛔️



— @vitorsergio. pic.twitter.com/RXoxSnynu1 https://t.co/Cas3qYMq5C — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 30, 2026

Fractura en la clavícula derecha

Desde el club brasileño informaron: “Tras un examen de imagen realizado en un hospital local, se confirmó fractura en la clavícula derecha de Arrascaeta. El jugador regresará a Río de Janeiro junto con el resto de la delegación”.

El tiempo estimado de recuperación oscila entre seis y doce semanas, lo que pone en serio riesgo su participación en el Mundial. Marcelo Bielsa lo considera una pieza clave en su ciclo, en el que suma tres goles en 17 partidos, y su posible ausencia sería un golpe importante para el equipo.

“El mediocampista De Arrascaeta fue sometido, en la mañana de este jueves (30), a la cirugía para la corrección de una fractura en la clavícula derecha (…). El procedimiento, con una duración aproximada de una hora, fue exitoso y consistió en la fijación de la fractura con placa y tornillos”, expresaron desde Flamengo en un comunicado.

Y agregaron: “El atleta permanecerá en observación durante el día y tiene previsto el alta hospitalaria en la mañana de este viernes (1º)”.Con el debut de Uruguay previsto para el 15 de junio ante Arabia Saudita, los plazos juegan en contra: el margen es mínimo y cualquier contratiempo podría dejarlo afuera.

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