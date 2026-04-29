CDMX anuncia 18 “fan zones” para el Mundial 2026

La Jefa de Gobierno Clara Brugada presentó este miércoles el plan “La Ciudad, Una Gran Tribuna”, una estrategia que habilitará 18 sedes públicas en las diversas alcaldías para la retransmisión gratuita del Mundial de Fútbol 2026.

Del total de las sedes, siete operarán de forma ininterrumpida durante los 39 días que dura el torneo, transmitiendo los 104 partidos programados. Las 11 restantes se enfocarán en proyectar los encuentros de la Selección Mexicana y los duelos más destacados de la fase de eliminación directa.

Las ‘fan zones’ estarán distribuidas estratégicamente en demarcaciones como Iztapalapa, Cuauhtémoc, Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco, ocupando espacios emblemáticos como parques, centros deportivos y plazas públicas.

La secretaria de Turismo local, Alejandra Frausto, enfatizó dos reglas fundamentales para estos espacios:

Entrada totalmente gratuita.

Ley seca: Estará estrictamente prohibida la venta y el consumo de alcohol para garantizar la seguridad de los asistentes.

Además del fútbol, las sedes ofrecerán una cartelera cultural, actividades deportivas recreativas y una variada oferta gastronómica local, transformando los espacios públicos en centros de entretenimiento integral.

La Ciudad de México se alista para un hito histórico el próximo 11 de junio, cuando el Estadio Azteca se convierta en el primer escenario en inaugurar tres Copas del Mundo. El torneo, que por primera vez contará con 48 selecciones, se disputará conjuntamente con Estados Unidos y Canadá, teniendo también sedes mexicanas en Monterrey y Guadalajara.

Sigue leyendo:

·“Ted Lasso” está de vuelta, ahora en el fútbol femenino

·John Terry en medio de la polémica tras respaldar propuestas contra inmigrantes en el Reino Unido

·Jugadores que se tapen la boca para insultar al rival serán expulsados en el Mundial 2026