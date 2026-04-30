“Masquerade” reinventa El fantasma de la ópera y permite vivir el drama desde adentro

Nueva York siempre encuentra maneras de reinventar sus clásicos, y “Masquerade” es prueba de ello. La nueva producción teatral Off-Broadway toma el universo de “El Fantasma de la Ópera” y lo transforma en una experiencia inmersiva donde el público deja de ser espectador para convertirse en parte de la historia.

Parte de la experiencia empieza con el vestuario, ya que se pide asistir vestido al estilo de los personajes del musical, con los tonos blanco y negro y el rostro cubierto con una máscara. Y así, el público está listo para transportarse hasta la Ópera de París, en un recorrido lleno de misterio y tensión.

El elenco de actores, cantantes, músicos, bailarines y otros artistas elevan la experiencia a otro nivel. Violinistas envuelven al público con la atmósfera clásica de la historia, mientras las voces del elenco alcanzan notas que estremecen.

El público acompaña a los personajes por distintas habitaciones, corredores y espacios, observando cada emoción a pocos pasos de distancia./Foto: Luis Suarez

Como parte de esta reinvención teatral está Addie Morales, actriz de ascendencia latina y una de las intérpretes de “Christine”, el personaje que se convierte en la obsesión amorosa del Fantasma. Su versión se distancia a la imagen tradicional que muchos recuerdan y presenta una Christine más compleja y poderosa.

“Todos llegan sabiendo que esta historia nace de ‘El Fantasma de la Ópera’, pero aquí está reimaginada desde el punto de vista del Fantasma. Lo más interesante es que, dentro de esa nueva mirada, nuestra directora Diane Paulus quiso darle más importancia a Christine. En lugar de ser una historia que simplemente le sucede, ella toma control de lo que está viviendo”, expresó Morales.

La música, los escenarios, el vestuario y cada detalle de esta propuesta teatral logran que la historia se sienta sorprendentemente real para el público. La experiencia despierta emociones como miedo, curiosidad e intriga, mientras las poderosas interpretaciones vocales del elenco cautivan a la audiencia en una puesta en escena totalmente novedosa, inmersiva y rebosante de talento.

Diferentes versiones de “Christine”

Cabe destacar que cada actriz que interpreta a Christine en “Masquerade” posee una voz y un estilo propios. Morales explicó que el proyecto también rompe esquemas al contar con seis intérpretes para un mismo papel. Cada una aporta su identidad, sensibilidad y una mirada única sobre el personaje.

“Somos seis Christines, seis mujeres completamente distintas interpretando un rol icónico. Eso es lo que hace esta experiencia tan especial. Yo puedo ser Addie Morales interpretando a Christine Daaé, sin tener que imitar a nadie. Fue como llegar con una página en blanco y preguntarme: ‘¿Qué partes de mí puedo traer a ella?’”, explicó la actriz.

La actriz Addie Morales dice interpretar a Christine Daaé de una manera muy personal. Foto: Cortesía

La cercanía con el público durante la experiencia cambia todo. En “Masquerade” no existe esa barrera tradicional del escenario ya que los espectadores acompañan a los personajes por distintas habitaciones, corredores y espacios, observando cada emoción a pocos pasos de distancia.

“Es mi primera experiencia inmersiva y la relación con la audiencia es mucho más personal. El público casi se convierte en tu compañero de escena. Cada función es diferente porque cada audiencia tiene su propia energía, su propia personalidad. Eso te obliga a estar completamente presente en el momento”, dijo Morales.

Más allá de la actuación, la artista también valora lo que significa ocupar este espacio como latina dentro de una historia emblemática del teatro musical.

“Ser parte de algo tan grande y legendario es emocionante, pero también es una responsabilidad. No quiero ser la última persona de mi comunidad en hacer este tipo de roles. Quiero mantener la puerta abierta para que venga otra y otra y otra más”, comentó Morales.

“Masquerade” ofrece varias funciones diarias, con excepción de los martes, y la experiencia tiene una duración aproximada de dos horas. Quienes no lleven su propia máscara pueden obtener una al ingresar, ya que es parte esencial del espectáculo llevarla durante toda la función.

“Cada función es diferente porque cada audiencia tiene su propia energía, su propia personalidad”, asegura Morales./Cortesía

Las presentaciones estarán disponibles hasta septiembre en Manhattan, en el 218 W 57th St. Para boletos e información, visite: https://masqueradenyc.com.