Presidente de la Fed acusa al gobierno de poner en riesgo la independencia de la Reserva Federal

El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, afirmó el miércoles que la independencia del organismo “está en riesgo” debido a la ofensiva legal emprendida por la administración de Donald Trump, luego de la apertura de una investigación penal contra el economista, que es señalada por diversas instancias como una acción por motivos políticos.

Durante una rueda de prensa, Powell fue consultado sobre la situación actual de la entidad financiera. “Creo que (la independencia de la Fed) está en riesgo”, aseguró el funcionario de 73 años en una rueda de prensa al ser consultado sobre la situación actual de la entidad financiera.

Asimismo, el economista vinculó directamente los procesos judiciales con un intento de influir en las decisiones de la Reserva Federal: “Pienso que estos embates legales, si se quieren llamar así, a los que me he referido están castigando a la institución a causa de estas cuestiones”, añadió.

“En realidad, no se trata tanto de la independencia en sí, sino de la capacidad de llevar a cabo la política monetaria, de formularla, sin consideraciones de índole política. De eso es de lo que estamos hablando. Y hemos tenido que actuar en ese sentido, logrando tener éxito hasta el momento. Pero esto no ha terminado. Nada de esto ha concluido aún”, agregó Powell.

Salida de Powell del cargo e investigaciones

Aunque Powell dejará la presidencia de la Fed el próximo 15 de mayo, anunció que permanecerá como miembro de la junta de gobernadores, decisión que se mantendrá al menos hasta que la investigación por supuesto fraude en las obras de la sede del organismo “concluya de manera definitiva y transparente”.

Dicha investigación penal, impulsada por el Departamento de Justicia, fue desestimada la semana pasada tras la intervención de un senador republicano. Sin embargo, la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, manifestó que volverá a presentar cargos si surgen nuevas irregularidades. Por su parte, un juez federal de Washington determinó previamente que el Gobierno no presentó pruebas que justificaran el proceso penal, al calificar las citaciones de “impropias”.

Sobre el futuro de la Fed, Powell expresó su respaldo a Kevin Warsh como potencial sucesor, destacando que “posee las capacidades y habilidades” para generar consenso en la junta de gobernadores, elemento que calificó como una “habilidad clave”.

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