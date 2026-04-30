Pronóstico del tiempo en Nueva York para este jueves 30 de abril

¿Qué ropa usar para salir este jueves en Nueva York? Para comenzar, las temperaturas que se predicen para el día de hoy según el pronóstico del clima en NY variarán entre los 64 grados Fahrenheit (18ºC) de máxima y los 46 grados Fahrenheit (8ºC) de mínima. Por otra parte, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 61ºF (16ºC) de máxima y 61ºF (16ºC) de mínima.

¿Va a llover? Sospechamos que ésta puede ser tu próxima duda y también tenemos respuesta para ti. Según las predicciones, la posibilidad de precipitaciones es del 25% durante el día y del 9% a lo largo de la noche. La nubosidad, mientras, será del 14% en el transcurso del día y del 12% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 10.56 mph en el día y los 8.08 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 05:56 h, mientras que se pone en el horizonte a las 19:51 h. En total, tendremos 14 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York se esperan pocas nubes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 46 y los 63 grados Fahrenheit (8 y 17 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 7% por la mañana, 55% por la tarde y 7% por la noche.

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El clima en Nueva York

El clima de la Gran Manzana es un clima mayoritariamente húmedo, con inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son comunes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La proximidad del océano Atlántico ayuda a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias muy frecuentes durante todo el año, que se vuelven tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos temperaturas elevadas, inviernos frescos y muchas lluvias.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Tanto uno como otro tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.