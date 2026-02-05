El ritual casero que muchos están usando para conseguir empleo y mejor salario

Cuando estás en proceso de buscar y conseguir un empleo, especialmente con buen salario, los intentos fallidos pueden elevar el estrés y afectar la motivación. Aunque la perseverancia y un currículum bien diseñado son elementos clave, es probable que te falte un detalle: movilizar energías a tu favor.

Existe un ritual casero que muchos están probando y tú deberías accionarlo de inmediato, porque además de ser poderoso, es muy fácil de aplicar. Lo primero es que lo creas y te convenzas de que atraerá oportunidades laborales, y lo segundo es hacerte con unas hojas de laurel y canela.

Según expertos esotéricos, el laurel ha sido asociado desde la antigüedad con el éxito, la victoria y el reconocimiento. Mientras que la canela (en cualquier presentación) suele relacionarse con la abundancia y la activación de energías positivas.

Cómo hacer el ritual casero para obtener empleo y buen salario

Vas a necesitar:

Tres hojas secas de laurel, preferentemente enteras

Una pequeña cantidad de canela en polvo o una ramita

Un papel en blanco

Un bolígrafo o lápiz

Un saquito de tela pequeño, idealmente de color verde o amarillo

Una vela verde o amarilla y un incienso de canela, sándalo o mirra (opcional)

Manos a la obra:

Preparación del ambiente: Siéntate en un lugar tranquilo. Si lo deseas, puedes encender la vela y el incienso. Se sugiere realizar algunas respiraciones profundas para relajar la mente y enfocarse en el objetivo laboral.

Escritura de la intención: En el papel en blanco se debe escribir, de forma clara y específica, el tipo de empleo que se busca. Conviene detallar el sector, las habilidades que se desean utilizar y el nivel de remuneración esperado, siempre desde una intención positiva.

Doblado y canela: El papel se dobla varias veces hacia uno mismo, simbolizando la atracción de oportunidades. Luego se espolvorea una pequeña cantidad de canela o se coloca la ramita junto al papel.

Uso del laurel: Las tres hojas de laurel se colocan sobre el papel. Cada hoja puede representar una nueva oportunidad laboral o una puerta que se abre.

Armado del amuleto: Todos los elementos se introducen en el saquito de tela, que debe cerrarse con cuidado.

Visualización final: El saquito se sostiene entre las manos mientras se visualiza la obtención del empleo deseado. Puede acompañarse con una afirmación positiva enfocada en la seguridad, el crecimiento y la estabilidad económica.

El amuleto puede llevarse en la cartera, mochila o guardarse en un espacio personal como recordatorio. Ahora solo debes mantener el currículum actualizado, postularte activamente, ampliar la red de contactos y prepararte para las entrevistas que se vienen.

