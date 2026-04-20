El truco con laurel que muchos aplican para dormir mejor y sí funciona

Entre los métodos caseros que suelen practicarse para dormir, especialmente aquellos relacionados con la aromaterapia, existe uno que las personas con insomnio están aplicando: colocar hojas de laurel debajo de la almohada o incluso dentro de ella.

Aunque puede parecer un hábito curioso, este “ritual” combina principios del Feng Shui, por lo que merece la pena probarlo.

La propuesta es sencilla: aprovechar las propiedades naturales del laurel, una planta conocida por su fragancia y sus aceites esenciales, para crear un ambiente más relajante al momento de dormir. Lo interesante es que un simple aroma, sino de una experiencia sensorial que podría influir en tu descanso.

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¿Realmente funciona poner laurel bajo la almohada para dormir?

Desde el punto de vista científico, no existe evidencia concluyente que respalde que el laurel, por sí solo, mejore el sueño de forma directa. Sin embargo, sí existe respaldo sobre cómo ciertos aromas pueden influir en el estado de ánimo y promover la relajación, algo fundamental para dormir mejor.

En ese sentido, el efecto del laurel puede entenderse como parte de una rutina que favorece la desconexión mental. Es decir, más que un remedio, actúa como un complemento dentro de hábitos saludables de descanso, como mantener horarios regulares, evitar pantallas antes de dormir y cuidar el entorno del dormitorio.

Cómo aplicar el truco con laurel

Los especialistas recomiendan utilizar hojas de laurel secas, ya que conservan mejor su aroma y resultan más prácticas. Es importante que estén enteras y en buen estado, sin humedad ni deterioro.

Existen varias formas de colocarlas:

Dentro de la funda de la almohada

Debajo de la almohada

En una pequeña bolsita de tela para evitar que se rompan

La clave es ubicar la hoja en un punto donde no genere incomodidad al apoyar la cabeza. Una vez colocada, se deja actuar durante toda la noche para aprovechar su aroma de manera gradual.

Aunque no se trata de una solución milagrosa, este truco con laurel puede ser útil para quienes buscan crear un ambiente más propicio para el descanso. Su valor está en lo sencillo de su aplicación y en cómo contribuye a generar una rutina nocturna más consciente.

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