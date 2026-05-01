Carlos Rodón muestra buen progreso en rehabilitación para volver con Yankees

Carlos Rodón está avanzando en la rehabilitación con Yankees tras buena salida de cinco innings en Ligas Menores con ocho ponches.

El zurdo de los Yankees lanzó 5.1 innings, 8 ponches y solo 1 carrera permitida en su segunda apertura de rehabilitación tras su lesión.

El lanzador zurdo de 33 años comenzó la temporada en la lista de lesionados de 15 días mientras se recupera de una cirugía a la que se sometió el pasado 15 de octubre para extirpar fragmentos óseos sueltos del codo izquierdo y limar un espolón óseo.

Rodón lanzó un total de 75 pitcheos, 51 de ellos en la zona de strike, contra el equipo Doble A de los Boston Red Sox.

En su primera apertura de rehabilitación tuvo 65 pitcheos, por lo que ha ido aumentando progresivamente en su recuperación.

Según reportes de AP, Carlos Rodón hará una apertura más en Ligas Menores antes de ser llamado a Grandes Ligas y volver a la rotación de los Yankees.

Rodón tuvo un récord de 18-9 con una efectividad de 3.09 y 203 ponches en 33 apariciones en 2025.

Yankees podría sumar a Rodón en buen momento

Los Yankees han gozado de un buen momento en el primer mes de la temporada regular 2026.

El equipo finalizó el mes de abril con récord de 20 victorias y 11 derrotas, el único conjunto de la Liga Americana con 20 victorias. Los Bombarderos del Bronx cuentan con ventaja de 2.0 juegos sobre los Rays de Tampa Bay en el Este de la Liga Americana.

Este viernes comienzan una serie de tres juegos en el Yankee Stadium ante los Orioles de Baltimore. Los Yankees cayeron 3-0 ante Texas en el último juego de la serie, aunque ganaron los dos primeros en el Globe Life Field de Texas.

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